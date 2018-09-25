نقل المرضى بالمجان

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ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

الزيادة في الأجور 7002 : (24.28 %)

تشغيل الشباب 14330 : (49.69 %)

دعم الفقراء 2271 : (7.88 %)

إعادة النظر في راميد 314 : (1.09 %)

الرفع من ميزانية التعليم 4920 : (17.06 %)

عدد المشاركين : 28837