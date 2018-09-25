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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نقل المرضى بالمجان

نقل المرضى بالمجان

الاثنين 24 شتنبر 2018 - 22:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ادريس الوردي الاثنين 24 شتنبر 2018 - 23:07
تحية الى إخواننا وأخواتنا ساىقات وساىقي سيارة الأجرة
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9
2 - zineb الاثنين 24 شتنبر 2018 - 23:22
جزاكم الله خيرا لي لقا كي يدير الخير يديرو رآه الدنيا فانية...إستمروا
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4
3 - ح.بن الاثنين 24 شتنبر 2018 - 23:30
مبادرة طيبة من طرف نقابة طاكسيات االدار البيظاء. نتمى ان يقوم الأطباء والصيدليات بمثل هذه المبادرة الجليلة. هذه هي المواطنة الحقيقية.
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4
4 - موحا موركان الاثنين 24 شتنبر 2018 - 23:40
المغرب ساعد جنوب إفريقيا ماديا ومعنويا للانعتاق من نظام الميز العنصري والآن يردون لنا الجميل بالعمل على اقتطاع جزء من المغرب بتحالف مع دوي القربى.
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5 - hamdoune الاثنين 24 شتنبر 2018 - 23:44
جزاهم الله خيرا وجعلها في ميزان جسناتهم
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2
6 - aala الاثنين 24 شتنبر 2018 - 23:49
ما ينفع المواطن الدرويش غي خوه الضعيف وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراواعظم أجرا صدق الله العظيم
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7 - majido الاثنين 24 شتنبر 2018 - 23:53
بادرة طيبة الله إوفق مزيان تكون بحال هكا نساعدو بعضياتنا
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