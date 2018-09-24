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كُتّاب وآراء
مركز تحاقن الدم بطنجة
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 20:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - amine الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:11
التبرع بالدم أصبح تجارة ، مواطن بسيط يعطيه بالمجان و حينما يحتاج له ، يعاد بيعه له
2 - adil الاثنين 24 شتنبر 2018 - 21:13
مباقيش نعاود نعطيه ، لأنهم كيبيعوه للمحتاج و الدرويش
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