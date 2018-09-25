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كُتّاب وآراء
الميلودي .. القمع والحريك
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مولاة لحريرة الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:25
الافارقة كيطالبو بحقوقهم حيت واعيين. عارفين لمغريب كيشد لفلوس علا ضهرهم. لمغاربة تعلمو أطيعو اولياء أمركم. واش بغيتي شباب لمغريب كلهم يولي "مافيوزي" باش يعيش؟
2 - مغربي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:36
لالالا اسي الميلودي..التجنيد مزيان بزاف.للشباب حيت ملي كان التجنيد فالمغرب ماكانش هادشي لي فيه الشباب من قتل ومخدرات وضياع الوقت.لان التجنيد كيجعل من الشباب...رجال
3 - karim الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 10:57
أكبر مشكل واقع للمغرب هو موقعه قرب أوروبا ، المغربي يقارن نفسه بأوروبي أجداده كانو يضحون بأنفسهم لضمان مستقبله في حين أجدادنا المغاربة كانو يعيشون من أجل غرائزهم وشهواتهم
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