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كُتّاب وآراء
إغلاق مدرسة بإقليم مديونة
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 15:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ملاحظ الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 23:37
إقحام الأطفال في شؤون الكبار إنذار خطير يتهدد هذا المجتمع .
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