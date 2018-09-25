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كُتّاب وآراء
خوف من انفجار بالقنيطرة
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 19:27
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - موحا الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 20:14
عليكم بالصبر ويجب ان يعاقب من سلم التراخيص لهدا المعمل
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