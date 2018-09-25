24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الميلودي .. القمع والحريك (5.00)

  2. المؤسسة الملكية والعودة القوية إلى المشهد السياسي في المغرب (5.00)

  3. احتجاج ضد محل لبيع الخمور (5.00)

  4. الكندوزي يحلم بالدفاع عن ألوان "منتخب الديكةّ" (5.00)

  5. حزام السلامة وسيلة وقائية تقلص وفيات حوادث السير إلى النصف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تشرميل أسرة في مراكش

تشرميل أسرة في مراكش

الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - f35 الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:43
il n y a qu un mot pour décrire tout ca la jungle. vous nous obligez a etre un peuple désarmé et vous protegez les hors la loi .c quoi votre logique je la comprends pas soit vous etes incapables de protéger les citoyens et les criminels l ont compris soit nous les brebis nous resterons des brebis .et la brebis est faite pour etre une victime ..il faut promulguer une loi qui autorise le port d arme pour le citoyen
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - hassia الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:50
يعلم الله آشنو بناتهم كما قال النجم عادل الميلودى
ملاحض من مغاربة العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - ysn الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:57
للاسف القانون لهم و لاجلهم ... و علينا نحن فئة العبيد لاستغلالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - سرحان الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:59
حسبي الله ونعم الوكيل لا امن لا امان في هذه الأرض السعيدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - يوسسسسف الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 22:10
هاد الشي كثييييير. نتمنوا خلق فرق خاصة من قوات الامن اسوة ب pcij مختصة في محاربة والقبض على هذا النوع من الوحوش البشرية والقضاء على منبع المخدرات والاقراص .
الحكم بالاعدام لكل مزود للمخدرات كما في الصين. والى الجحيم لكل فاسد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.