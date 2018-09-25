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كُتّاب وآراء
تشرميل أسرة في مراكش
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - f35 الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:43
il n y a qu un mot pour décrire tout ca la jungle. vous nous obligez a etre un peuple désarmé et vous protegez les hors la loi .c quoi votre logique je la comprends pas soit vous etes incapables de protéger les citoyens et les criminels l ont compris soit nous les brebis nous resterons des brebis .et la brebis est faite pour etre une victime ..il faut promulguer une loi qui autorise le port d arme pour le citoyen
2 - hassia الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:50
يعلم الله آشنو بناتهم كما قال النجم عادل الميلودى
ملاحض من مغاربة العالم
ملاحض من مغاربة العالم
3 - ysn الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:57
للاسف القانون لهم و لاجلهم ... و علينا نحن فئة العبيد لاستغلالنا
4 - سرحان الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 21:59
حسبي الله ونعم الوكيل لا امن لا امان في هذه الأرض السعيدة
5 - يوسسسسف الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 22:10
هاد الشي كثييييير. نتمنوا خلق فرق خاصة من قوات الامن اسوة ب pcij مختصة في محاربة والقبض على هذا النوع من الوحوش البشرية والقضاء على منبع المخدرات والاقراص .
الحكم بالاعدام لكل مزود للمخدرات كما في الصين. والى الجحيم لكل فاسد.
الحكم بالاعدام لكل مزود للمخدرات كما في الصين. والى الجحيم لكل فاسد.
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