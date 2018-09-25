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كُتّاب وآراء
احتراق سوق المسيرة بكَازَا
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 17:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سان سا والو بالطاليانية الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 18:41
واش كازا باقين فيها لبغال والحمير والكلاب والاسواق العشواىية تشكل خطر على الساكنة تجمع المنحرفين وكثرة الفوضى يجب اعادة هيكلة الدار البيضاء ترام والحمار والكلب في صف واحد عند سطوب في الحي المحمدي انها مدينة الصداع بامتياز
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