24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/09/2018
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- انتقادات نقابية تطال تدبير مشفى القرب بتيفلت
- مقاولون مغاربة بمونتريال
- "الوداد الجريح" يواجه اتحاد طنجة مطلع أكتوبر
- الدرك يضبط شاحنة لفضلات الدجاج بإيموزار كندر
- "الأصالة والمعاصرة" يرسم خارطة طريق الدخول السياسي الجديد
المؤسسة الملكية والعودة القوية إلى المشهد السياسي في المغرب (5.00)
حزام السلامة وسيلة وقائية تقلص وفيات حوادث السير إلى النصف (5.00)
- قيادي في "الأحرار": وجودنا بالحكومة ليس "صدقة من البيجيدي" - (161)
- عندما تُخرب المدارس وتُغلق المعامل وتُبنى مساجد فخمة - (64)
- قاصرون مغاربة يتورطون في اغتصاب طفلتين إسبانيتين بقادس - (53)
- خديجة بيادي .. لسان صداح بالأمازيغية يشيع تيفناغ وسط الناشئة - (51)
- الجزائر تنفي توقيف الغاز عن المغرب بسبب الأزمة بين البلدين - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صكوك إسلامية بالمملكة
الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 23:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - البرودي الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 23:24
لم اكن اعرف ان الصكوم الاسلامية بالفرنسية!!!!
2 - الحسين الثلاثاء 25 شتنبر 2018 - 23:25
ولماذا هذا الرجل يتكلم باللغة الفرنسية فهو بهذا يخالف الدستور المغربي لان اللغة الرسمية في المغرب هي اللغة العربية واللغة الأمازيغية.
وهل موظف في الدولة الفرنسية يخاطب مواطنين فرنسيين باللغة الأخرى غير الفرنسية.
ام ان المغرب دولة متسامحة ومتنورة وحداثية
وان التكلم باللغة العربية في المغرب يعتبر تطرفا وتخلفا .
وهل موظف في الدولة الفرنسية يخاطب مواطنين فرنسيين باللغة الأخرى غير الفرنسية.
ام ان المغرب دولة متسامحة ومتنورة وحداثية
وان التكلم باللغة العربية في المغرب يعتبر تطرفا وتخلفا .
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2