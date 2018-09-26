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كُتّاب وآراء
ملتقى مكافحة الفساد
الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سعيد الأربعاء 26 شتنبر 2018 - 17:31
الفساد لا يحارب بالملتقيات و الندوات والمحاضرات ،و الشجب ،والتنديد، و اللعن و الاستنكار، و و ، بل فقط بالضرب بيد من حديد و تطبيق أقصى العقوبات على المفسدين و المؤبد لمن نهب أموال عمومية تفوق العشرة ملايين سنتيم ،و الإعدام لكل مسؤول سامي أو معين بظهير تحت القسم ثبت انه اختلس أموال عمومية، أما التشهير بعون سلطة أو موظف جماعي اخد خمسين درهم و أرسله الرقم الاخضر إلى السجن و شرد أطفاله فما هو إلا ظحك على الذقون
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