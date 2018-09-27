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كُتّاب وآراء
الأيام المفتوحة للأمن الوطني
الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - برافوا الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:14
المزيد من الجهد. والقرطاس مباشرة لكل من يهدد سلامة المواطنين وفقكم الله واعانكم على الاشرار.
2 - مغربي كندي الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:20
نتمنى من الإدارة العامة للأمن الوطني أن تهتم بالجانب الإجتماعي لموظفيها فلا يعقل مثلا أن يتم حرمان نساء و رجال الأمن من منحة عيد الأضحى مما يأزم وضعهم المادي الغارق أصلا في مستنقع الديون و اليوم يواجهون شبح مصاريف الدخول المدرسي..نتمنى أن نرى رجل الأمن يخرج للعمل في القطاع دون أن يفكر في هاجس الفاقة و قلة ذات اليد
3 - simo الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:26
المواطنون يريدون الأمن وليس أستعراضات رجال الأمن. فهذه الترسانة من المعدات والشرطة المدربة نريدها في شوارعنا لمساعدة زملائهم من رجال الشرطة الذين يخاطرون بحياتهم بتصديهم للمجرمين بمعدات محدودة ولوجييتيك ضعبف.
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