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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأيام المفتوحة للأمن الوطني

الأيام المفتوحة للأمن الوطني

الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:42

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - برافوا الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:14
المزيد من الجهد. والقرطاس مباشرة لكل من يهدد سلامة المواطنين وفقكم الله واعانكم على الاشرار.
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2 - مغربي كندي الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:20
نتمنى من الإدارة العامة للأمن الوطني أن تهتم بالجانب الإجتماعي لموظفيها فلا يعقل مثلا أن يتم حرمان نساء و رجال الأمن من منحة عيد الأضحى مما يأزم وضعهم المادي الغارق أصلا في مستنقع الديون و اليوم يواجهون شبح مصاريف الدخول المدرسي..نتمنى أن نرى رجل الأمن يخرج للعمل في القطاع دون أن يفكر في هاجس الفاقة و قلة ذات اليد
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3 - simo الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:26
المواطنون يريدون الأمن وليس أستعراضات رجال الأمن. فهذه الترسانة من المعدات والشرطة المدربة نريدها في شوارعنا لمساعدة زملائهم من رجال الشرطة الذين يخاطرون بحياتهم بتصديهم للمجرمين بمعدات محدودة ولوجييتيك ضعبف.
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