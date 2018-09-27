احتجاج أمام إدارة الفوسفاط

الأحد

الأحد

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ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

الزيادة في الأجور 7817 : (24.44 %)

تشغيل الشباب 15971 : (49.93 %)

دعم الفقراء 2484 : (7.77 %)

إعادة النظر في راميد 347 : (1.08 %)

الرفع من ميزانية التعليم 5366 : (16.78 %)

عدد المشاركين : 31985