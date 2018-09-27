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كُتّاب وآراء
احتجاج أصحاب الوزرة البيضاء
الخميس 27 شتنبر 2018 - 17:53
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Mohaicom الخميس 27 شتنبر 2018 - 18:17
وأنا اتصفح الأخبار الواحد تلو الآخر،ما جاد به حصاد اليوم سوى مختلف أشكال الاحتجاج على مستوى مختلف القطاعات والمؤسسات بوطننا هذا.
والله للقلب لدامي ولاحساس حزين على ما تتناسله وما يروج اليوم في مختلف بقاع الوطن
انه ألم كبير واحتقان طري الولادة والوضع الحالي من لامبالاة المسؤولين وتجاهل المحتجين يحيل إلى احتقان أكبر وأيام نسأل االه أن تكون رحيمة بالوطن والمواطن الضعيف.
والله للقلب لدامي ولاحساس حزين على ما تتناسله وما يروج اليوم في مختلف بقاع الوطن
انه ألم كبير واحتقان طري الولادة والوضع الحالي من لامبالاة المسؤولين وتجاهل المحتجين يحيل إلى احتقان أكبر وأيام نسأل االه أن تكون رحيمة بالوطن والمواطن الضعيف.
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