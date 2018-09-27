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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الولوج إلى العدالة الدستورية

الولوج إلى العدالة الدستورية

الخميس 27 شتنبر 2018 - 20:56

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1 - فوضى بكل امتياز الخميس 27 شتنبر 2018 - 21:23
نريد عدالة اجتماعية . تعليمنا متدهور والصحة دون تمكين المواطن من الولوج إليها التشغيل شبه منعدم
فعن اي عدالة دستورية يبحثون .مطالبنا عدالة اجتماعية
ومسيرون للشأن العام في المستوى الممتاز لأن المغرب يتوفر على الإمكانيات سواعد شابة قادرة عن تحمل المسؤولية الاجتماعية و تقليص الفوارق الاجتماعية. ولنا عدة مناجم معدنية احسن فوسفاط
والفضة . والمنغانيز .
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