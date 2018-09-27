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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اغتصاب قاصرات بأزمور

اغتصاب قاصرات بأزمور

الخميس 27 شتنبر 2018 - 14:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - سمير المغربي الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:21
سيخرج علينا مرة اخرى من سيحملون الطفلات المغتصبات المسؤولية و سيحاولون تبرير الاغتصاب بشتى الوسائل.
في نظري المتواضع يجب تجريم تبرير الاغتصاب و تحميل المسؤولية للضحايا و خاصة في حالة تعلق الامر بالقاصرات.
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8
2 - abdo sghir الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:23
هادوك حاصهوم الحبس ولكن واحد لحاجة لاحضتها ديك القاصرة واشما فيديها
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7
3 - المتتبع الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:28
والله اني لاتساءل هل هذا يحصل بالمغرب ام بسوريا مهاجرون بالالاف اصبحوا يهتفون * تحيى اسبانيا* اغتصاب قاصرات كل يوم قطاع الطرق والمشرملين يجوبون شوارعنا دون حسيب ولا رقيب الى كل من يتحمل مسؤولية امن هذا البلد اينكم اينكم اينكم الوضع لا يطاق والعدد الكبير من رؤوس الاموال يفكر في مغادرة البلاد نهاييا اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد
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4
4 - karim الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:28
ما اثار انتباهي اكثر هي تلك الوشوم التي على يد الضحية الثانية واذا دل هذا فماذا يدل في نظركم ؟
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5 - salam الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:29
من رئا الوشم على يد الفتاة التانية .عجيب لم أفهم
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6 - ابن المغرب الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:46
هل كل من عليها وشم تستحق الاغتصاب..
يجب معاقبة المجرم حتى لو اغتصب عاهرة.. فمن يغتصب هذه اليوم غدا سيغتصب تلك الشريفة..
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3
7 - زيزو الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:48
كارثة اجتماعية وأخلاقية عندما يصبح الايمان بممارسة السلوكات الوحشية الى مستوى الكانيباليزم في العصر الحديث.مادا نقول للدولة التي تحتضن هده الوحوش ؟ والتي تخلت عن دورها الرئيسي في التربية الاخلاقية والدينية والسياسية هده المخلوقات البهيمية هو نتاج سياسة تتحمل الدولة المغربية والنظام الحاكم كامل المسؤلية في تردي الاوضاع الامنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للعبيد الدين لايتمتعون بحقوق المواطنة حيث انعدام الاستقرار والتهميش والحط بالكرامة هي سمة عادية تطبع سلوكات من بيدهم الامر فما بالك بالمخلوقات البهيمية التي همشتهم الدولة.لاحول ولاقوة الا بالله.
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4
8 - هذا ما أعتقده الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:49
نعم تعرضن للإغتصاب ولكن القصة ليست ما جاء على لسانهن الاولى قاصر ولها ابن والثانية يبدو انها متحررة أكثر من اللزوم هذه ليست أول مرة يمارسن الجنس ولكنها أول مرة يتعرضن للإغتصاب انها ضريبة هذا المجال الخطير فكم قاصر واعت شخصا لتجد نفسها تفترس من العشرات .
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9
9 - mazar hamza الخميس 27 شتنبر 2018 - 15:49
لاحول ولا قوة الا بالله مابقى مايعجب
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