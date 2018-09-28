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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كاريَان يستنجد بالإسبان

كاريَان يستنجد بالإسبان

الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - واحد دايز الجمعة 28 شتنبر 2018 - 14:10
يبدو ان حتى العياشة ضاق بهم الحال في هذه البلاد، اين كنتم عندما خرج اخوانكم في الريف وجرادة؟
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20
2 - وجدي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 14:11
يجب القطع مع سياسة الريع والتسول.يريد هؤلاء تشويه صورة المغرب المشوهة اصلا.اسبانيا لديها من المشاكل ما يكفيها وستطردكم شر طردة ان وطئتم اراضيها.مادا تريدون. سنين وانتم محتلين لاراضي ليست لكم لا تؤدون لا سومة كراء ولا فواتير كهرماء وتكاثرتم وتناسلتم والدولة مشكورة تغاضت عن كل هدا.وفي نهاية المطاف لما ارادت الدولة انهاء هدا الاحتكار ومحاولة تعويضكم الغير قانوني اصلا لان نحن دافعي الضرائب من سندفع كل هده التعويضات طمعتم اكثر واكثر.ياه على عقلية.لا تضامن معكم
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-1
3 - ماسين الجمعة 28 شتنبر 2018 - 14:12
ولماذا لا تطالبون باللجوء الانساني الى موريطانيا او الجزائر او السنغال مثلا فهم مسلمون والبتالي هم الاؤلى لطلب اللجوء الانساني.
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-4
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