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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنعبد الله وشهيدَة الهجرة

بنعبد الله وشهيدَة الهجرة

الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - simo الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:44
أظن حزب التقدم و الإشتراكية سنة 2021 سيتحصل على0 مقعد
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37
2 - youssef الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:44
أنت و أمثالك من كان السبب في موتها من وزراء وو ولات مسؤولين وأحزاب وحكومات و غيركم من أصحاب السلطة والقرار . فقرتم العباد و غديتم الفساد و تغديتم منه والان تريدون جعل قضية هذه الرحومة طريق لكسب الاصوات و تعاطف الشعب.
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51
3 - سلام الصويري الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:46
يجب التذكير ان الاحزاب وسلطة التحكم والدولة العميقة هم من أوصلوا البلد الى هذا الانهيار الذي بدء يتجلى في كل القطاعات وعلى مختلف المستويات .
فهولاء هم سبب الوضعية الكارثية التي يوجد عليها البلد الذي اصبح مادة دسمة لمختلف المحطات التلفزية والإذاعية العالمية .
فأي احد من هولاء لا يمكن ان ينافق او يرمي التهمة عنه
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20
4 - محمود الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:47
لم أكن اعلم بان السيد نبيل بنعبد الله شاعرا لأول مرة اكتشف شعره.
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17
5 - من المسؤول الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:53
هل نسيت يوم كنت ناطقا رسميا للسياسة القهرية لبنكيران....اليوم تدافع عن المرحومة من اجل كسب بعض الاصوات....ان حزبكم عوقب وسيعاقب من طرف المواطنين في الانتخابات المقبلة
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24
6 - عماد الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:53
ستظل تحسب لكم في التاريخ انه هذه الحكومة التي فقرت الشعب واخذت منه واعطت لمن ساهموا في تفقيره..حكومة ظنت الاغلبية انها غير متجانسة ولكن بالعكس توضح ان توجهها واحد وكلها روح واحدة وانما الاختلاف فقط في حجم مكاسب اطيافها.
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16
7 - mama الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:54
حسبنا الله ونعم الوكيل انتم و غيركم من من انخبناكم تتحملونا مسؤولية وفاتها لكن هيهات من يقر ويعترف باخطائه فقط نتتظرونا اية فرصة لتعلقوا عليها اخطائكم دائما نفس الكلام تحملون الدولة الدولة . ......
لو تحملتم المسؤولية بكل امااااانة وضميييير لما وقع ما وقع
لو اعتبرتم اولاد المغرب أولادكم لناضلتم بصلابة لتوفير كل شيء لتمدرسه لوفرتم له فرص الشعل
لو اعتبرتم أمهات واباء المغرب ابائكم وأمهاتكم لوفرتم لهم كل سبل الرااااحة......
حسبنا الله عليكم وفيكم .
انتم صلة الوصل في كل شيء لكن للاسف
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13
8 - مفكر الجمعة 28 شتنبر 2018 - 13:59
لا نريد درسا فلسفيا ولا حملة انتخابية سابقة لأوانها ،نريد حلا واقعيا أنت وأمثالك سبب ما وصلنا إليه، لم نعد نثق، إدهب إلى حال سبيلك
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