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كُتّاب وآراء
غضب "حسيبو" بالدار البيضاء
الجمعة 28 شتنبر 2018 - 17:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - nada الجمعة 28 شتنبر 2018 - 17:55
لا حول ولا قوة الا بالله فين غاديين ب هاد البلاد ا عباد الله !?
3 - المراكشي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 17:56
ماشاء الله ولاحول ولا قوة إلا بالله . ابكاني حال وطني
وش مبقاتش الرحمة فيكوم يا هد العباد
وش مبقاتش الرحمة فيكوم يا هد العباد
4 - أين حقوق الإنسان الجمعة 28 شتنبر 2018 - 17:57
الآن هد ناس أين سوف يدهبون ؟؟؟ اغلبهم فقرأ هل في استطاعتم ان يؤجرون منزل على الأقل ثمان تاجير جد مرتفع 2000 درهم او اكثر من اين هد ناس يأتون الأموال؟؟؟ + البناء اربعين مليون او اكثر من اين يأتون هده والأموال؟؟؟؟ لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
5 - adam الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:00
حسبي الله ونعم الوكيل فى هاد الدوله
بقيتي فيها يدفنوك نتى حي
بغيتي تخوي و تحرك يتيرو فيك بالقرطاس
بقيتي فيها يدفنوك نتى حي
بغيتي تخوي و تحرك يتيرو فيك بالقرطاس
6 - wood الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:01
شعب مذلول منافق تعود التسول و الإنتهازية ، و تجري في عروقهم دماء العبودية ، لو كانت في المغاربة ذرة من الكرامة لم تجرأ عليهم المخزن و أعوانه . فهو يعرف انه بإمكانه أن يطحن فئة بينما الفئة الأخرى تكتفي بالتفرج و التي سيأتي دورها لاحقا. فماذا فعل المغاربة عندما تم التنكيل بأهل الريف و جرادة و غيرها ؟؟؟!!!
7 - سليم يبحث عن السلامة الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:01
علمتني الرسوم المتحركة اليابانية كيف أثق في نفسي وأكتسب عزما وإرادة فولاذيتين كي أغير العالم. ولطالما اعتقدت أنه بإمكاني فعل ذلك. وأقول لنفسي غير وطنك يتغير العالم. وزاد الإحباط وقلت غير نفسك يتغير وطنك والعالم. غيرت من نفسي وحاولت أن أكون مواطنا صالحا ما استطعت وأن أبقى دائما متفائلا حتى أنني رفضت الهجرة إلى الخارج حبا في وطني. ولكن وا أسفاه، ذلك الحب لم يكن متبادلا. جعلني أكفر بكل ما اعتقدته طيلة هذه السنوات من عمري. "إنما تنصرون بضعافكم"... صدق رسول الله (ص)... وحسبنا الله ونعم الوكيل.
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