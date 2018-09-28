24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زهرة صويبري .. مديرة تربوية توظف القراءة لمحاربة الهدر المدرسي (5.00)

  2. الكلاب الضالة تنتشر مجددا في "مدينة الزهور" (5.00)

  3. المملكة تحتفظ بالمرتبة 115 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية (5.00)

  4. آلات تصحّح أسماع التلاميذ في "تابريكت" بسلا (5.00)

  5. رصيف الصحافة: مدريد تحظر زوارق "الفانطوم" لصد "حريك المغاربة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غضب "حسيبو" بالدار البيضاء

غضب "حسيبو" بالدار البيضاء

الجمعة 28 شتنبر 2018 - 17:39

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - nada الجمعة 28 شتنبر 2018 - 17:55
لا حول ولا قوة الا بالله فين غاديين ب هاد البلاد ا عباد الله !?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Abdelhak الجمعة 28 شتنبر 2018 - 17:56
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - المراكشي الجمعة 28 شتنبر 2018 - 17:56
ماشاء الله ولاحول ولا قوة إلا بالله . ابكاني حال وطني
وش مبقاتش الرحمة فيكوم يا هد العباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - أين حقوق الإنسان الجمعة 28 شتنبر 2018 - 17:57
الآن هد ناس أين سوف يدهبون ؟؟؟ اغلبهم فقرأ هل في استطاعتم ان يؤجرون منزل على الأقل ثمان تاجير جد مرتفع 2000 درهم او اكثر من اين هد ناس يأتون الأموال؟؟؟ + البناء اربعين مليون او اكثر من اين يأتون هده والأموال؟؟؟؟ لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - adam الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:00
حسبي الله ونعم الوكيل فى هاد الدوله
بقيتي فيها يدفنوك نتى حي
بغيتي تخوي و تحرك يتيرو فيك بالقرطاس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - wood الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:01
شعب مذلول منافق تعود التسول و الإنتهازية ، و تجري في عروقهم دماء العبودية ، لو كانت في المغاربة ذرة من الكرامة لم تجرأ عليهم المخزن و أعوانه . فهو يعرف انه بإمكانه أن يطحن فئة بينما الفئة الأخرى تكتفي بالتفرج و التي سيأتي دورها لاحقا. فماذا فعل المغاربة عندما تم التنكيل بأهل الريف و جرادة و غيرها ؟؟؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - سليم يبحث عن السلامة الجمعة 28 شتنبر 2018 - 18:01
علمتني الرسوم المتحركة اليابانية كيف أثق في نفسي وأكتسب عزما وإرادة فولاذيتين كي أغير العالم. ولطالما اعتقدت أنه بإمكاني فعل ذلك. وأقول لنفسي غير وطنك يتغير العالم. وزاد الإحباط وقلت غير نفسك يتغير وطنك والعالم. غيرت من نفسي وحاولت أن أكون مواطنا صالحا ما استطعت وأن أبقى دائما متفائلا حتى أنني رفضت الهجرة إلى الخارج حبا في وطني. ولكن وا أسفاه، ذلك الحب لم يكن متبادلا. جعلني أكفر بكل ما اعتقدته طيلة هذه السنوات من عمري. "إنما تنصرون بضعافكم"... صدق رسول الله (ص)... وحسبنا الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.