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- عقوبات الاتجار بالبشر
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كُتّاب وآراء
عقوبات الاتجار بالبشر
السبت 29 شتنبر 2018 - 12:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - master السبت 29 شتنبر 2018 - 12:56
عقوبة الاتجار في البشر بالنسبة للصحفيين 20 عاما و بالنسبة لأصحاب الفيلات المخصصة للدعارة و الشذوذ وجميع الرداءل فلن تتعدى عام موقوف التنفيذ و 5000 درهم. ولنا في بوعشرين و حادثة مراكش خير دليل.
2 - said grcif السبت 29 شتنبر 2018 - 13:01
حسب الفصل 2-448 من القانون، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر. وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.
كما يمكن أن ترفع العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة حاملاً لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو موظفاً عمومياً استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، أو إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال، أو من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين،
كما يمكن أن ترفع العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة حاملاً لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو موظفاً عمومياً استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، أو إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال، أو من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين،
3 - موحا السبت 29 شتنبر 2018 - 13:19
يجب أن تتحدث اولا على إصلاح القضاء ومعاقبة المرتشين ومن اين لك هدا لان الغناء الفاحش عن اهل القضاء يطرح السؤال
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