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كُتّاب وآراء
جريمة بشعة تهز فاس
السبت 29 شتنبر 2018 - 14:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - jadooore paris 75000 السبت 29 شتنبر 2018 - 14:47
السلامة السلامة فين غادة هد لبلاد شي نهار نسمعو شي خبار زوينة ، الله ارد ببلادنا
2 - تازي السبت 29 شتنبر 2018 - 14:49
فين هي الدولة ؟ ايلا حماتناش الداخلية خصنا نحميوا راسنا
3 - ولد زايو السبت 29 شتنبر 2018 - 14:50
وزير الداخلية والحموشي اين أنتما من هذا وما وقع في سلا القرية.؟
4 - السلاوي السبت 29 شتنبر 2018 - 14:51
سلا فاس نفس القضية ... مجرم حقير حر طليق رغم الشكايات ... الامن ما مسوقش .. حتى طيح الروح .
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