24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
29/09/2018
الأيام القادمة
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- لو كان عمر بن الخطاب حيا لكانت له صفحة على الفيسبوك
- ليلة في باريس
- كارثة إنسانية .. زلزال وتسونامي يحصدان أرواح المئات في إندونيسيا
- السيول تعزل الدواوير وتنعش الفرشة المائية في حوض المعيدر
- فلسطين تقاضي أمريكا أمام محكمة العدل الدولية
مغامران مغربيان يقهران الإعاقة ويبلغان الصين بدراجة ذاتية الصنع (5.00)
حماة المال العام يطلبون إنهاء "فضائح المخطط الاستعجالي" بالعقاب (5.00)
- محتجون يرفعون "علم الإسبان" ويخربون الممتلكات بشوارع تطوان - (150)
- مبروكي: ماذا يقصد المغاربة بِشتيمة "امرأة عْرْيانة الله يمسخها"؟ - (79)
- لشكر يُحذر من انسداد الأفق ويقترح زيادة 500 درهم في الأجور - (69)
- صدام "الأحرار والبيجيدي" يصل وجدة .. أوجار ضد الترهيب والوصاية - (55)
- جريمة بشعة تهز فاس - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لشكر .. معالجة الاختلالات
السبت 29 شتنبر 2018 - 17:10