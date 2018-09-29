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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أوجار .. الترهيب والوصاية

أوجار .. الترهيب والوصاية

السبت 29 شتنبر 2018 - 15:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - mouna السبت 29 شتنبر 2018 - 15:56
نهاية العدل من وزير العدل.
الصحافة مقموعة , من تظاهر مقموع, من اراد مغادرة البلاد مقموع...
الا حزب لا يقمع ?

لوبيات الشر وتجار الشيطان تحكموا .
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2 - اعرب السبت 29 شتنبر 2018 - 15:58
المواطنون فقدوا الثقة في البيجيدي والان ينتمون الى حزب التجمع الوطني للا حرار الدي يعمل علي التخطيط جديد والهيكلة لانجاح مساره بفضا القيادة الجديدة
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3 - شيخ العرب السبت 29 شتنبر 2018 - 15:58
لاخير يرجى فيكم، دمرتم البلاد بشبابها ونسائها وشيوخها. الم يحن الوقت لتقييم اعمالكم منذ ان طبخ الحزب ووضع على مائدة المخزن والتحقتوا بالكوكبة التي تجترما يلقن لها مثل: وكولو العام زين. لقد فشلتم فشلا ذريعا. انهكتمونا بديماغوجية الإصلاح والإقلاع وزرع الامل الم يحن الوقت لتلتفتوا يميناً وشمالا لكي تروا ما يقع في البلاد في هذه الظروف العصيبة، أم إنكم تعيشون في جزيرة الوقواق. تقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم.
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4 - ملوك السبت 29 شتنبر 2018 - 15:58
المواطنون فقدوا الثقة في البيجيدي والان ينتمون الى حزب التجمع الوطني للا حرار الدي يعمل علي التخطيط جديد والهيكلة لانجاح مساره بفضا القيادة الجديدة
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5 - ياسمين السبت 29 شتنبر 2018 - 15:59
‎قوة حزب التجمع الوطني للاحرار تكمن في العمل الاستراتيجي الذي اصبح يعمل وفقه.. و التخطيط و الهيكلة اهم اسرار النجاح
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6 - فاروق السبت 29 شتنبر 2018 - 16:00
المغاربة في حاجة إلى العيش الكريم؛ و هو ما يسعى إليه الأحرار و يُخطط له بجد و واقعية؛ الشيء الذي يٌزعج كل الخصوم .
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7 - مريم السبت 29 شتنبر 2018 - 16:01
اغراس اغراس بالتوفيق السيد الوزير
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8 - Nasser karim السبت 29 شتنبر 2018 - 16:01
هذه المحاولات البائسة لن توقف مسار الثقة
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9 - ali السبت 29 شتنبر 2018 - 16:01
حزب التجمع الوطني للأحرار معروف بمواقفه الثابتة، و ملتزم على الدوام باحترام ميثاق الأغلبية الحكومية، و ما يحدث اليوم من داخل حزب العدالة و التنمية لا يبشر بالخير من خلال مواقفه المتناقضة و الغير مفهومة.
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10 - عبدالصمد السبت 29 شتنبر 2018 - 16:03
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب يريد تنزيل فلسفة العمل و المعقول الى ارض الواقع
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11 - سلمى السبت 29 شتنبر 2018 - 16:04
حزب الحمامة مكون قوي للحكومة بسيادته و قراراته و كفاءاته الوزارية؛ فرجالاته هي من تسير أهم القطاعات؛ فلا داعي اليوم لمثل هذه الخرجات... قرار الإنسحاب أو الإستمرار بيد المكتب السياسي و ليس أي كان؛ و هذا التصريح ينم عن جهل تام بأعراف الدستور...
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12 - احمد السوسي السبت 29 شتنبر 2018 - 16:04
غريب امر هذه السياسة في بلدي كيف يعقل حزب لم يتأسس الا البارحة يريد ان يفرض وصايته على حزب وطني منذ1978.... هذا ما يزيد المغاربة استياء من السياسة ولكن مع التجمع سنهيد الثقة في السياسة عبر ارنقاء بالفعل السياسي و حمله الى نبله السامي
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13 - خديجة السبت 29 شتنبر 2018 - 16:04
الأحرار منذ تنصيب الحكومة بل قبل تشكيلها و إلى اليوم يتعرض لهجمات و صدمات بمختلف أشكالها و أنواعها... لا لشيء سوى أنه يحمل مشروعاً مجتمعياً نموذجياً واضحاً أربك من خلاله كل الخصوم و أخرجهم من جحورهم... و ما هذه الخرجة من العمراني إلا واحدة منها... و كأن "البيجدي" هذا حزب يمارس الوصاية و الوكالة على قرارات و مواقف السياسيين و الأحزاب !!
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14 - كوتررررر السبت 29 شتنبر 2018 - 16:04
الأحرار منذ تنصيب الحكومة بل قبل تشكيلها و إلى اليوم يتعرض لهجمات و صدمات بمختلف أشكالها و أنواعها... لا لشيء سوى أنه يحمل مشروعاً مجتمعياً نموذجياً واضحاً أربك من خلاله كل الخصوم و أخرجهم من جحورهم... و ما هذه الخرجة من العمراني إلا واحدة منها... و كأن "البيجدي" هذا حزب يمارس الوصاية و الوكالة على قرارات و مواقف السياسيين و الأحزاب !!
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15 - نواااااار السبت 29 شتنبر 2018 - 16:05
يجب أن تعطى فرصة لحزب التجمع الوطني للأحرار، لأننا نشهد في هادا الحزب دينامية كبيرة لتأطير الشباب و المرأة و إعطائهم القيمة التي يستحقونها .
و أظن أنه انتهى وقت تجار الدين. .
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16 - من مبارة اليوم السبت 29 شتنبر 2018 - 16:05
رغم محاولات الاعداء البائسة لكسرنا الا اننا نزداد قوة في كل مرة , الى الامام يا احرار
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17 - سومية السبت 29 شتنبر 2018 - 16:06
التجمع الوطني للأحرار دخل الى الاغلبية عن جدارة و استحقاق و كفاءة كوادره و ليس منة أو صدقة من تجار الدين الذين أغرقوا بلادنا بالديون و الوعود الزائفة.
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18 - الكونري السبت 29 شتنبر 2018 - 16:06
بالفعل الاحرار لا ينتظر المنة من احد التجمع جزء من الحل للمشاكل التي تعرفها بلادنا و حليف استراتيجي في الحكومة ولا يخلف وعوده من الحلفاء منذ حكومة التناوب....
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19 - المساوي السبت 29 شتنبر 2018 - 16:07
الى الامام يا احرار.. كل ما يحدث الان ليس سوى اهداف من اجل اخراج هذا الحزب من اهدافه الحقيقية
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20 - مهبول السبت 29 شتنبر 2018 - 16:07
التجمع الوطني للاحرار حزب المستقبل، يناضل من اجل العيش الكريم لكل المغاربة.
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21 - abda السبت 29 شتنبر 2018 - 16:07
حقيقة ، بعد تصريح الاستاذ اوجار ، لايمكن التعليق عليه . ففي كلامه رسائل وعبر موجهة للجميع ، تحمل معان وقيم غنية عن كل تأويل .
حقيقة يصعب الكلام بعد هذا الكلام ....
أقول : إذا أرسلت حكيما فلا توصيه !!!!
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22 - هشام السبت 29 شتنبر 2018 - 16:07
الاحرار حزب يخطو بخطى من تباث نحو تصدر المشهد السياسي المغربي لان المغاربة ملو من الخطابات الفارغة
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23 - مونى السبت 29 شتنبر 2018 - 16:09
اقوى حزب في المغرب حزب التجمع الوطني الاحرار ✌✌
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24 - لبنى السبت 29 شتنبر 2018 - 16:09
الاحرار ديما فالقمة والنجاح حليفهم ولا يهم ما يقوله الخصوم
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25 - امين الوهاب السبت 29 شتنبر 2018 - 16:09
نعم كلام معقول وفي الصميم . بالتوفيق للقيادة التجمعية
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26 - ايت القاضي السبت 29 شتنبر 2018 - 16:10
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب واضح في مواقفه ولا يعتمد على ازدواجية والشعبوية في خطاباته ومواقفه كما يفعل البعض ، ولن يقف حجر عثرة امام اي مبادرة في مصلحة الوطن
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27 - ايت القاضي السبت 29 شتنبر 2018 - 16:10
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب واضح في مواقفه ولا يعتمد على ازدواجية والشعبوية في خطاباته ومواقفه كما يفعل البعض ، ولن يقف حجر عثرة امام اي مبادرة في مصلحة الوطن
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28 - العسري السبت 29 شتنبر 2018 - 16:10
الكل في حزب الحمامة يشتغل جنبا الى جنب من أجل انجاح مسار الثقة وتفعيله على أرض الواقع ، ولن تنال من قياداته سهام الغدر
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29 - حسناء السبت 29 شتنبر 2018 - 16:11
الاحرار هم من اعطو نفسا جديدا للساحة السياسية
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30 - صفاء السبت 29 شتنبر 2018 - 16:11
حزب التجمع يهتم بالشباب ويجعله دائما في صلب اهتماماته وأولوياته وهذا ما يعجبي في هذا الحزب يعطي الشباب مكانته التي يستحقها عكس البعض الذين بلغو من العمر عتيه ولا زالو يعتقدون أنهم شباب
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31 - الياس السبت 29 شتنبر 2018 - 16:12
النجاح الباهر لجامعة الشباب الأحرار هو السبب الرئيسي في هذه المسرحية الكاذبة للخونجة...
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32 - ميامي السبت 29 شتنبر 2018 - 16:12
حزب التجمع الوطني للاحرار حزب يريد تنزيل فلسفة العمل و المعقول الى ارض الواقع
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33 - بحطي السبت 29 شتنبر 2018 - 16:13
فرق شاسع بين حزب التجمع الوطني للاحرار و باقي الاحزاب السياسيه التي تعتبر مجرد تكتلات بشرية و اخرى تمارس سطوتها على المنتسبين اليها.
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34 - اسماعيل طاطا السبت 29 شتنبر 2018 - 16:29
تحية لقيادات الاحرار. أغراس أغراس
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