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كُتّاب وآراء
جوطية حي النهضة
الأحد 30 شتنبر 2018 - 09:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - simov الأحد 30 شتنبر 2018 - 12:35
المشكل من هنا واحد أربع سنين غادي بانو وحدين أخرين من الهجرة القرويه إتشكاو ويطالبون بإنشاء سوق مركزي والحلقه تدور في فلك واحد مالم تكن سياسه مبنيه على أساس قوي نبداو من القريه و البوادي هي مصدر الهجره والجريمه
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