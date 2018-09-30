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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة أديب السلاوي

محنة أديب السلاوي

الأحد 30 شتنبر 2018 - 19:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوشتة ايت عراب الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:17
الرجل يتوجه الى الملك و كأنه اشتغل في القصر الملكي او كان مكلفا بمهمة مرتبطة بالقصر او بالحكومة و الحقيقة الا شيئ من ذلك..قضية الاستعطاف و البكاء اليوم لا تقتصر فقط على ساكنة الكاريانات و الاحياء المهمشة بل انطلق الى المثقفين...لكن المثقف يعرف اين يذهب و ماذا يفعل و لا يعقل ان يصل الى هذه الدرجة و ثمة امر غير مفهوم في قضية الرجل- لم لا تقوم مثلا باعطاء دروس خصوصية في اللغة العربية و الفرنسية و الرسم و تفعل ورشا و تطلب مثلا اعطاء دروس في الكليات المغربية لان هناك الكثير من المتقاعدين يعطون دروس بالكليات لهم مستوى ضعيف ضعيف ضعيف جدا لكنهم يعرفون تحراميات و كيف تؤكل الكتف - اجل هناك متقاعدين من التعليم بتقاعد مريح يعطون دروسا في كليات الاداب بطرق ملتوية و بالمحسوبية...و يمكنك اعطاء دروس في الادب العربي كمساعد او عرضي خلال اسدوس او اثنين...انك لم تبحث كما يفعل الانتهازيون الذئاب الذين يمتصون مالية الدولة و يقولبون الوزارة بالرباط.. لا حاجة للاستعطاف و البكاء ثم ان لك ابنا في طنجة و منزلا فماذا تريد؟؟
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