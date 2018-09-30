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كُتّاب وآراء
الإجرام في حيّ التقدم
الأحد 30 شتنبر 2018 - 19:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - الصامت الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:04
كفوا عن تكاثر يا فقراء المغرب انتم تهيمون فوق الارض بدون عقل فكيف لكم ان تنجبوا وتربوا اطفال يجب ان يتم منع الزواج على فقراء المغرب
2 - كريم الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:08
عشرات الألوف من الشباب الاميين و الشمكارة يقضون يومهم في المقاهي وعلى الانترنات والتسكع في الشوارع و الادمان على المخدرات و ينتظرون ان تنادي عليهم الدولة لكي تشغلهم وكأننا دولة الكولخوزات ومنهم من ينتظر"حقه" الوهمي من الذهب وأن توزع عليه ثروة اخنوش والشعبي وبنجلون و... يعني ينتظر ان تصادر الدولة أموال الأخريين لكي توزعها عليهم وتلك الموال 80% منها هو عبارة عن أدوات ووسائل للإنتاج... كل جيل لدى الشعوب الغرب المتحضر يبتكر ويبادر ويعمل ويزيد في ثروات أوطانها وتتراكم الثروة لأجيال المستقبل... والمساخيط يطالبون ببيع أثاث الدار وان يتقاسموا القليل الثروة التي ينتجها رجال الأعمال الوطنيين لكي يأكلوها ويبقى الوطن على الضس !
3 - العدوان الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:21
هاذي هي اللي قال غي ولد و تكاتر رزقهم علي الله
عندما يسكن الفقر جسد الانسان و الجهل عقله حتما سينتج لنا كاءن عدواني
عندما يسكن الفقر جسد الانسان و الجهل عقله حتما سينتج لنا كاءن عدواني
4 - الرحني الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:32
لذي أخ متزوج عندما قدم طلب للتعدد رغم ان زوجته عقيم. طلب بعدة أمور اولها الموارد المالية هل يستطيع فتح بيتين. اتساءل لما لا يتشددون حتى عندما يريد الزواج اول مرة. وكأن البيت الثاني هو الذي يحتاج لأموال لفتحه. وهل البيت الاول يفتح ب0درهم. لذا أطلب بمنع زواج من ليس له امكانية فتح بيت والتكاتر بدون هدف
5 - محمد المغربيmohaicom الأحد 30 شتنبر 2018 - 20:35
من منظوري الخاص مشكل أو إشكالية الإجرام اليوم في بلدنا ليس سببه الرئيسي والأساسي المقاربة الأمنية لأنه لا يعقل أن نضع رجل أمن على رأس كل مواطن،لكن السبب بالأساس يرجع إلى تناقح مجموعة من المعضلات التي يعاني منها الطبقة الكادحة من الشعب المغربي أولها مشكل الوعي الناتج عن المنظومة التخريبية التعليمية ثانيا نتاج هذا اللاوعي كثرة الإنجاب ،تربية غير سليمة ولا قويمة.المؤسسات الاجتماعية اليوم(أسرة، مدرسة،دور الشباب..) غُيبت أدوارها وأصبحت التنشئة الاجتماعية اليوم تنشئة سلبية من مؤسسة الشارع والبرامج التلفزية التكليخية والمدمرة.
فعلى أي أساس سيبنى جيل غير مجرم وذو سلوك معتدل ويرقى لصفة الإنسان...؟
فعلى أي أساس سيبنى جيل غير مجرم وذو سلوك معتدل ويرقى لصفة الإنسان...؟
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