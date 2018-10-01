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كُتّاب وآراء
العثماني وتحرير المرأة
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 12:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - wood الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 12:45
المغفلات من النساء عندما يسمعن بمصطلح تحرير المرأة يتعتقدن بأن ابواب الجنة و النعيم ستنفتح في وجوههن خصوصا مع الصور النمطية الزائفة و الخادعة للمراة المتحررة الناجحة التي تسوق سيارة أودي آخر موديل و تسير شركة مهمة لكن الحقيقة ان ابواب الجحيم و (تمارا) هي التي انفتحت في وجهوهن فاصبحن يملئن الشوارع أكثر من الرجال و يشتغلن في المقاهي و الحانات و المطاعم و الفنادق بل حتى بائعات متجولات يبعن بطاقات سيم و مستحضرات التجميل بل مؤخرا أصبحن يهاجرن في قوارب الموت و يطلق علهين المخزن الرصاص مثل الكلاب الضالة !!!
2 - ولد لمرا الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 12:54
شوفوا شي حاجة أخرى ، ملينا من هاد المواضيع الخاوية. شوفوا التعليم والصحة والسكن والتشغيل والعدل ، ملي يتقادوا هادو هديك الساعة المرأة ستكون ناشطة ماشطة.
3 - ملاحظ الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 12:56
أظن أن الحكومة غير معنية بالخسائر البشرية و المادية التي خلفتها الأمطار و السيول.
4 - bazz الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:16
المرأة لها دور في تربية أبنائها والاعتناء بزوجها من أجل مجتمع صالح،هذه هي مهمتها الاولى أما الباقي فلا داعي للبحت عن المساواة مع الرجل، إلى معجبهومش الحال إينوضو إخدمو فالبني أوجمعو زبل بحال الرجال
5 - hakima taliba الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:18
تحرير المرأة هو الطلاق وهو مايفعله منظلوكم في الحزب ..
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