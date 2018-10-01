24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أديب السلاوي .. معاناة صحافي أفنى عمره مع "صاحبة الجلالة" (5.00)

  2. الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتسريع وتيرة النمو في المغرب (5.00)

  3. مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة (5.00)

  4. مدينة تزنيت تحتض المعرض الوطني للمراعي (5.00)

  5. تغيير قواعد اللعبة .. النظام الاقتصادي العالمي في عام 2030 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رافضون للساعة الإضافية

رافضون للساعة الإضافية

الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - متضررة الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:14
حسبي الله ونعم وكيل بزاف تكرفصو علينا بهاد الساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - عبد الله الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:14
املنا الكبير في قرار اوروبا حول هذه الساعة .
لان الرحمة لن تأتي الينا الا من الغرب .
و اما سياسيينا آخر شيئ يهتمون له هو راحة المواطن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - مروكي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:15
بل نحن نطالب باضافة الساعة الصيفية طوال العام لان توقيت غرينيتش لا يناسبنا مثل دول عدة موجودة معنا في نفس الاحداثيات كالسنغال و اسبانيا و موريتانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
4 - شهرزاد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:19
كل عام نفس الهضرةونفس المشكل لاجديد لفراسهم فراسهم حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - مونية الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:21
أو شكون سمعك.
حنا ماعندناش ساعة صيفية عندنا ساعة من الربيع و الصيف و الخريف. إذا كانت الساعة الإضافية تخدم مصالح البلد فلنتركها على طول العام.
و خليو لينا إما الساعة الإضافية أو العادية على طول العام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - متضررة الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:27
هبلونا الله ياخد فيهم الحق .هدشي فاش حادكين الشكوة بيهم لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
7 - Greenwich الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:27
La posture +1 est estimée est bien été découverte. Adieu , les profiteurs à la main d'œuvre docile et pauvre .Qui s'emmerde de la longueur de la journée brillante jusqu'à l'obscurité , pour même prix.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - متابع الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:28
المغاربة بغين غير النعاس شعب ميت. في اليابان والصين آخر حاجة تيفكرو فيها هيا نعاس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - حسن العلوي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:28
لقد أعلنت السلطات الاوروبية بإعادة الساعة إلى حالتها الطبيعية بدايةشهر شتنبر معلنة أنها لم ولن تعود لإضافتها مستقبلا نظرا للأضرار الجسيمة ،التي تترتب عن إضافتها،على الأطفال وغيرهم ..وإقرار العمل بالساعة البيولوجية دائما وأبدا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - ahmed الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:30
كون كانو هادو ليزادونا ساعة كيفيقو صباح بكري ويدربو تمارة..وولادهم كيمشيو للمدرسة على رجليهم..وساكنين فبلاصة بعيدة على النقل..وعيالاتهم معرضين لكريساج ...كون دارو بحال اوروبا ومصر وحيدوها قبل حتا منعرفوها...هالعار اماحيدو علينا هاد ساعة..مرضتونا اقتصاديا وجتماعيا.بقاليكوم هير تدخلو لديورنا..واخا ريبتوهوم ليهوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - mohamed الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:34
ماما فرانسا غادي تحيد ساعة وهادو كايقلبو على سبا هههههه عقنا بيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.