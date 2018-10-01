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كُتّاب وآراء
رافضون للساعة الإضافية
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - متضررة الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:14
حسبي الله ونعم وكيل بزاف تكرفصو علينا بهاد الساعة
2 - عبد الله الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:14
املنا الكبير في قرار اوروبا حول هذه الساعة .
لان الرحمة لن تأتي الينا الا من الغرب .
و اما سياسيينا آخر شيئ يهتمون له هو راحة المواطن .
لان الرحمة لن تأتي الينا الا من الغرب .
و اما سياسيينا آخر شيئ يهتمون له هو راحة المواطن .
3 - مروكي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:15
بل نحن نطالب باضافة الساعة الصيفية طوال العام لان توقيت غرينيتش لا يناسبنا مثل دول عدة موجودة معنا في نفس الاحداثيات كالسنغال و اسبانيا و موريتانيا
4 - شهرزاد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:19
كل عام نفس الهضرةونفس المشكل لاجديد لفراسهم فراسهم حسبنا الله ونعم الوكيل
5 - مونية الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:21
أو شكون سمعك.
حنا ماعندناش ساعة صيفية عندنا ساعة من الربيع و الصيف و الخريف. إذا كانت الساعة الإضافية تخدم مصالح البلد فلنتركها على طول العام.
و خليو لينا إما الساعة الإضافية أو العادية على طول العام .
حنا ماعندناش ساعة صيفية عندنا ساعة من الربيع و الصيف و الخريف. إذا كانت الساعة الإضافية تخدم مصالح البلد فلنتركها على طول العام.
و خليو لينا إما الساعة الإضافية أو العادية على طول العام .
6 - متضررة الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:27
هبلونا الله ياخد فيهم الحق .هدشي فاش حادكين الشكوة بيهم لله
7 - Greenwich الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:27
La posture +1 est estimée est bien été découverte. Adieu , les profiteurs à la main d'œuvre docile et pauvre .Qui s'emmerde de la longueur de la journée brillante jusqu'à l'obscurité , pour même prix.
8 - متابع الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:28
المغاربة بغين غير النعاس شعب ميت. في اليابان والصين آخر حاجة تيفكرو فيها هيا نعاس.
9 - حسن العلوي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:28
لقد أعلنت السلطات الاوروبية بإعادة الساعة إلى حالتها الطبيعية بدايةشهر شتنبر معلنة أنها لم ولن تعود لإضافتها مستقبلا نظرا للأضرار الجسيمة ،التي تترتب عن إضافتها،على الأطفال وغيرهم ..وإقرار العمل بالساعة البيولوجية دائما وأبدا..
10 - ahmed الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:30
كون كانو هادو ليزادونا ساعة كيفيقو صباح بكري ويدربو تمارة..وولادهم كيمشيو للمدرسة على رجليهم..وساكنين فبلاصة بعيدة على النقل..وعيالاتهم معرضين لكريساج ...كون دارو بحال اوروبا ومصر وحيدوها قبل حتا منعرفوها...هالعار اماحيدو علينا هاد ساعة..مرضتونا اقتصاديا وجتماعيا.بقاليكوم هير تدخلو لديورنا..واخا ريبتوهوم ليهوم
11 - mohamed الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 13:34
ماما فرانسا غادي تحيد ساعة وهادو كايقلبو على سبا هههههه عقنا بيكم
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