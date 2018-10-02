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كُتّاب وآراء
حماية الشخصيات الهامة
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:18
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - فلالي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:31
والمواطن البسيط ماشي هام مكتخلصوش عليه.ايوا مزيان سيدي حميو غير المهمين.وخليونا مع المشرملين.
2 - بربري الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:32
اذا كان لديك مال وجاه يحميك الفقراء بحال الانتخابات دليل المرشحين بلا امن ماية درهم لواحد كل شي اولي حاضر الشخصية ومنهم من يذهب بكتابه ونساىه اذا كان لهم حصة اوفر في العدد والدخل وهكذا دواليك والفقير الغير الهام أمنه في قناعته لا يحتاج إلى أضواء
3 - امازيغ الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:52
المطلوب هو حماية المواكن كن جشع الشخصيات الهامة .
5 - ابو ايمن الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:53
السلام عليكم ورحمة الله
كفانا استعراضات وحفلات نريد جودة الخدمات الصحية والمستشفيات والإدارات ووووووووووالخ
رفقا بهذا المواطن المغلوب على أمره
نعم للأمن وحماية الأشخاص والأملاك الخاصة والعامة ولكن الاهتمام بالعنصر البشري يخفف الثقل على الامن او رجال الشرطة فعندما تكون هناك عدالة اجتماعية وعمل وتطبيب وإدارة في المستوى فسيقل الجراءم ويعم السلام الأرض ويحس المواطن أن له قيمة في وطنه وهذا يمنحه الثقة بالنفس والانتماء للوطن والسلام ختام
كفانا استعراضات وحفلات نريد جودة الخدمات الصحية والمستشفيات والإدارات ووووووووووالخ
رفقا بهذا المواطن المغلوب على أمره
نعم للأمن وحماية الأشخاص والأملاك الخاصة والعامة ولكن الاهتمام بالعنصر البشري يخفف الثقل على الامن او رجال الشرطة فعندما تكون هناك عدالة اجتماعية وعمل وتطبيب وإدارة في المستوى فسيقل الجراءم ويعم السلام الأرض ويحس المواطن أن له قيمة في وطنه وهذا يمنحه الثقة بالنفس والانتماء للوطن والسلام ختام
6 - maroc الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:53
والشعب من الذي سيحميه من المشرملين وقطاع الطرق وووووو
7 - عرشان الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:55
من قامو بمساعدتهم هل هم أبناء الوطن ام هم أشخاص دو جنسيات خليجية ؟؟
وحتى إن كن من جنسيات مغربية هل هم أبناء الشعب ام الطبقات الناهبة ؟؟
لمادا لم يحمين جزيرة ليلة عندما تم اغتصابها وتكبيل من كان يقوم بحراستها ؟؟
لمادا لم يقمن بتغير اتجاه الرصاصة من حياة الى مخترقي الحدود الإقليمية وتجار المخدرات ؟؟!!!!
وحتى إن كن من جنسيات مغربية هل هم أبناء الشعب ام الطبقات الناهبة ؟؟
لمادا لم يحمين جزيرة ليلة عندما تم اغتصابها وتكبيل من كان يقوم بحراستها ؟؟
لمادا لم يقمن بتغير اتجاه الرصاصة من حياة الى مخترقي الحدود الإقليمية وتجار المخدرات ؟؟!!!!
8 - youyou الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:55
بغيناكم الدافعو على المواطن الضعيف مثل دفاعكم عن الشخصيات
9 - اعي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:56
ولاكن هادشي كيكون فدول المفكك كالعراق وسوريا وليبيا أما في المغرب؟؟؟؟؟؟،،،
10 - محمد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:57
واين حماية المواطنين من اصحاب السيوف والمشرملين
11 - Samir الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:57
شيء جميل ما وصلت اليه الشرطة المغربية من خبرة ومهارات لكن لاحظت ان بعض حراس الشخصيات وبالضبظ اولئك الذين واقفون علئ جانب الابواب الامامية والخلفية للسيارة من اجل التمكين من رؤية اية انفلات فان تلك التجربة قد ولت ولايستعملهاحراس الملوك والرؤساء والوزراء لانها غير سليمة وسالمة للحارس الشخصي لانها تشكل خطرا عليه وباستعمالها اي الوقوف علئ حافة باب السيارة وهي في حالة الدوران فهذا الحراس هو عينه في خطر كبير وقد يصاب بفقدان التوازن او فقدان الوعي او وعكة في اي لحظة لذا فهنا باليابان لا يسمحون بحراس الامن بالوقوف علئ حافة باب السيارة وقد يجد مشكلا مع ضابط وزارة النقل الخاص بالسلامة علئ الطرقات حيث ان ضابط وزارة النقل اذا رائ اي شخص يقف علئ حافة باب السيارة من اجل حماي شخص اخر فقد يضطر الئ سحب رخصة السياقة ولو كان امبراطور اليابان بنفسه لان القانون يخول لهذا الضابط بالتذخل من اجل سلامة الشخص.هذا في اليابان اما في المغرب فافعل ما شئت فلا سلامة ولا احترام للبيئة ولا ولا ولا.
12 - rida الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:58
وانا الست مواطن مغربي الا استحق الحماية والامن.........ام اني لست مهما بالدرجة الكافية
13 - صلاح الدين الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:59
حماية الشخصيات المهمة!!! حنا غير مهمين موت و لا تكريسا و لا حرك و لا نتاحر شكون داها فيك
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