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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وإسقاط الجنسية

مغاربة وإسقاط الجنسية

الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 15:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - vlademire الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 15:44
اسقاط الجنسية يبقى حق من حقوق الانسان لظروف معروفة أصبحت هذه الجنسية عبئ بل و أصبحت شتيمة ـ حبذا لو يقوم المشرع المغربي بالتنصيص على مثل هذا الاجراء
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55
2 - lotfi الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 15:49
وطنك هو من يحميك بداخله أو خارجه وطن لم يعطيك خيراته وعدله ومساواته لم يعطيك حقك من تطبيب وشغل وتعليم لم يحميك من الفاسدين المفسدين وطن يعتبرك مجرد بطاقة وطنية وثروة بشرية ما تفعل بجنسيته
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79
3 - ولد البللد الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 15:57
إلى الأخ الرابع الذي ظهر بالفيديو، ماشي الظروف الاقتصادية لي خايبة،البلاد قتلوها الشفارة الكبار النهب واستغلال خيرات البلاد ،واش من المعقول عندنا 2بحور او سردين ب15الى20 درهم،واش....واش......
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75
4 - ولد القرية - سلا - الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 15:58
اولا لعلم المشاهدين . الجنسية المغرب لا تسقط عن اي مواطن مغربي رغم ظروف اللجوء او الهرب او الهجرة او حتى المطالبة بها او حتى لو كانت عندك جنسيات بلدان اخرى . تسقط الجنسية في حالة واحدة هي خيانة الوطن . يمكن المطالبة باسقاطها ولكن لم يسبق ان نفذت لتعقيد مساطرها اي مستحيل ان تنالها . ثانيا من يطالب باسقاط جنسيته هم جهلة لا يفهمون في اي شيء .مرت شعوب اخرى عبر العالم بفقر مذقع وجوع وحروب ودمار ولم نسمع شبابها او شيبها يطالب باسقاط الجنسية وهذا دليل على ان هناك اناس بداخل المغرب وخارجه وراء حمل مثل هذه الشعارات لاظهار تدمر المغاربة من النظام ويسعون الى خلق توثرات وتدخل خارجي بالمغرب
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-34
5 - موضوعي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:02
القانون واضح الجنسية المغربية الأصلية اي بالدم لا تسقط لكن من يمنعك ان تصير فرنسيا بوركينابيا او سعوديا ان منحتك هذه الدول جنسيتها
كفانا لعبا بالكلمات فالوطن لا يحتمل ذالك
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13
6 - محمود الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:06
"ظلم ذو القربى أشد مضاضة على المرء من الحسام المهند "في الوقت الذي على الحكومة ان تعمق البحث عن أسباب هذا النفور من الوطن و تبحث عن الحلول راحت تهديء و تستنكر تارة و تقمع تارة اخرى.
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19
7 - ali الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:08
بلدي وان جارت عليي عزيزة .كل من يطلب باسقاط الجنسية فلا خير فيه لنفسه ولالهله .فبالاحرى ان يكون لوطنه امثال هؤلاء يجب تجريدهم من جنسياتهم ووضعهم بين الحدود لنرى من سيحتضنهم غير بلدهم.
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8 - Hassan الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:10
هذا كلام فارغ.
والله المغرب من احسن البلدان. لا يعرف ذلك الى من سافر و زار بلدان أخرى.
والله لن يرحب بكم في اي بلد.
الديمقراطية اكدوبة كبيرة.
في العالم باسره الاقليات هم من يسيرون و يستغلون الاغلبية )حتى في اورروبا و اليابان و أمريكا). إنها الرأسمالية.
لا أنفي وجود مشاكل في المغرب،و لكن المغارة يجب عليهم أن على المواظنين بناء الوطن،الاقتصاد.
يجب الاستفادة من تجارب الاخرين.
الاعلام ضروري ان يلعب دوره في نش. الايجابية و كدلك المدرسون.
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-8
9 - وجدي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:12
تجد جل هؤلاء من الفاشلين دراسياً وعمليا وعائليا.يطبقون قاعدة خالف تعرف ليلفتوا اليهم الاهتمام وليحسوا بقيمة كينونتهم .اصلا البلاد غير محتاجة لكم فانتم لا قيمة لكم غير منتجين سلبيين عدميين.فلترحلوا او تنتحروا فلا خير في مواطن لا يحترم بلده.بلادي وان جارت علي عزيزة.
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-9
10 - محمد الزموري الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:14
حقيقة لو سحبت الجنسية من كثير الأشخاص الذين لا يستحقون أن يكونوا من أبناء هذه الوطن لكان الوطن أكثر سلاما وأمنا ورفاهية وجنة للباقي وهؤلاء هم المفسدون واللصوص والمنافقون والمشرملون والذين لا يستحيون و الذين يقولون مالا يفعلون والذين يأكلون الغلة ويسبون الملة إلخ.
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11 - زكرياء المغربي الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:14
رغم قساوة الظروف في بعض الأحيان المغاربة الأحرار لن تؤثر فيهم قساوة الظروف
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12 - مغترب الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:17
في الحقيقة اصبحنا نعيش في عالم صغير التعايش بين الاجناس في ضل نضام المساوات والحقوق و الواجبات اتوفر على جنسية ابريطانية والحمد لله عندما اسافر خارج الوطن اي ابريطانيا فان خارجية ابريطانيا تتدخل لحمايتي لان احمل جنسية البلد لاكن في المغرب لا حقوق لا مساوات لاقانون لم يلتفتوا للشعب وتريد ان يلتفتوا لاي مغربي خارج الوطن وكما نعرف النضام المخزني ضعيف لا يستطيع حتى اقناع موريطانيا فما بالك بالدول العضمى كما اني اعرف نضامنا مستعد لبيع الشعب مقابل ان يستمر في النهب اسقاط الجنسية هو الحل السلمي لنيل الحرية من الدكتاتورية المغربية انا لم اسجل ابنائي للحصول على الجنسية المغربية بكل بساطة ان حصلوا عليها سيتدخلون في حريته الشخصية حتى الدينية لا يا اخي يعيش ابريطاني حر ان دخل المغرب فهو سائح محمي من ابريطانيا اما المخزن لا يغني ولا يسمن من جوع
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13 - مولطن الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:18
ﻻ يوجد على اﻻطﻻق إسقاط الجنسية .الناس راهوم غالطين مني كتوفر في المهاجر مجموعة من الشروط كالاقدمية مثﻻ كيطالب بالجنسية ديال البﻻد لي كيعيش فيها لكي يستفيد من جميع الحقوق بحالو بحالهم .و فنفس الوقت راه مغربي مسلم و حتى واحد ما كيحرمو من الجنسية ديالو الاصلية.و المغربي ديما كيبقى مغربي.
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14 - tarik الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:19
رسالتي إلى ولد القرية
حب الوطن لن يطعمك خبزاً أو يضّع في جيبك نقوداً.
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15 - Rifia waftakhir الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:23
المغرب ليس وطن بل سجن
المغاربة الاحرار ليسو مواطنين بل سجناء ومعتقلين
وطبعا الفرق كبير بين حب الوطن وحب السجن
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16 - Avocat الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:24
Si un autre pays est prêt à t'offrir une vie meilleur et respecter tes croyances et offre à tes enfants une meilleure éducation et l’emploi et l'évolution et le bonheur, pourquoi rester dans ton pays qui t'humilie et qui détruit ta maison sur ta tête et envoi tes enfants dans la rue ni école ni santé ni toilettes ni rien du tout et pire t'enterre dans un coin perdu
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17 - جلال التطوانی الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:24
هذا ما الت الیه الامور بعد التفریط الحکومی بدا الشباب یطالب باسقاط الجنسیه بعد ما عانی من القهر والظروف الاجتیماعیه بدا الشعب ینسلخ من انتمایه ویرفظ ان یکون مغربی وللحکومه واسع النظر ان وجدت حلا فالحمد لله واما سیحصل انفلات امنی کبیر علی الصعید الوطنی
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18 - assadik_dayman الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:24
من بطالب بإسقاط الجنسية هو جاهل و أمي فَلَو يتخلى عنه المغرب و الله لن يقبله أي بلد، فأي مشروع أو فائدة يحملها لبلد اللجوء هؤلاء فهموا اللجوء بطريقتهم الجاهلية
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