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كُتّاب وآراء
المصلي: وفاة حياة مؤلمة
الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 15:32
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - hobal الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:02
قتل محسن من اجل بعض كيلوغرمات الحوت قلتم مؤلم ماتت نسوة اثناء التدافع من اجل الزيت والدقيق قلتم مؤلم ماتت امرئة واخوها المعاق جوعا قلتم مؤلم ماتوا شباب كثيرون في اعماق البحر قلتم مؤلم قتلت حياة من اجل لقمة العيش قلتم مؤلم
رئيس الحكومة السابق بنكران قال عفى الله عمى سلف هذا يؤلمنا كثيرا
رئيس الحكومة السابق بنكران قال عفى الله عمى سلف هذا يؤلمنا كثيرا
2 - الوطنية الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 16:10
في هذه المرحلة لا ينفع الكلام لانه هراء انقدوا ماء الوجه بحل المشاكل التي تدفع الشباب لركوب البحر رغم مخاطره
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