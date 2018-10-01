لطفي والزيادة في الأجور

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ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

الزيادة في الأجور 9013 : (24.36 %)

تشغيل الشباب 18633 : (50.37 %)

دعم الفقراء 2851 : (7.71 %)

إعادة النظر في راميد 404 : (1.09 %)

الرفع من ميزانية التعليم 6093 : (16.47 %)

عدد المشاركين : 36994