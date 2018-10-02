24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/10/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:19
|13:22
|16:38
|19:15
|20:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- عن قانون العمال المنزليين
- النيابة العامة بتطوان تتابعُ محتجي "شهيدة الهجرة" في حالة اعتقال
- مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية
- فجر يدخل التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي
- الكتاني يتوقع نجاح الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع استثمارية
الكتاني يتوقع نجاح الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع استثمارية (5.00)
المغرب يستعد لإطلاق طلبات عروض دولية في مشروع الغاز الطبيعي (5.00)
مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة (5.00)
بعد جنوب إفريقيا .. قطاع السيارات بالمغرب يقترب من تجاوز إيطاليا (5.00)
- مقارنة المغرب وفرنسا تضع رئيس الحكومة أمام سخرية عارمة - (133)
- رصيف الصحافة: زواج يتيم يفجّر الغضب داخل حزب العدالة والتنمية - (106)
- الملك يمر إلى "السرعة القصوى" لتهيئ الشباب أمام سوق الشغل - (80)
- النقابات ترفض مقترح لشكر لزيادة الأجور وتتشبث بـ600 درهم - (68)
- المرض الخبيث ينهي حياة مؤلف "حصن المسلم" - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حصيلة بنك أمنية
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 10:00