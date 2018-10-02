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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حقيقة 17 مليار

حقيقة 17 مليار

الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوحلتي من بوحلة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:28
وأين المليارات الأخرى التي سرقت في الليل والنهار مثنى وثلاث ورباع دون حساب أو عقاب؟؟؟ . جميع المفسدين يجب محاسبتهم وتقديمهم للعدالة لأنهم نهبوا وخانوا الشعب وخانوا الوطن لأنهم هم من أوصلوا البلاد إلى الحضيض . إنشاء الله إرادة الله هي التي ستنتصر في النهاية . شكراا هيسبريس
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9
2 - مجهوووول الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:35
الله ياخد الحق ف بنكيران هو لي زاد علينا فالمازوط
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3 - الشريف الامغاري الادريسي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:45
بِسْم الله و الصلاة على رسول الله
انا لم أَجِد حقيقة 17 مليار في محتوى الفيديو.
السؤال هو: هل سنعلم الحقيقة بعد حين، أم الان الملف سيطوى بدون اَي تفاصيل مقنعة للرأي العام؟
اصلح الله قضاتنا و منظومة " العدالة" بالمغرب
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3
4 - marwan الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 15:59
نحن في حد السوالم نعاني من تجارة الممنوعات و بعض النساء القادمات من الدارالبضاء يوفرن كراء بيوت في الضواحي للقصير والدعارة والخمور لقد أفسدوا أخلاق أبنائنا أمام أنضار السلطات أين المحاسبة والعقاب قبل الفضيحة
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