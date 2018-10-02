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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | المغرب أحسن من فرنسا

المغرب أحسن من فرنسا

الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - غاضب الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 16:13
بالفعل المغرب احسن من فرنسا بالنسبة لهم لان في فرنسا لا ينعم مثلهم بالتقاعد البرلماني ولا بالتسيب في سيارات الدولة ولا بالاجور الخيالية ولا بالحصانة البرلمانية البعض لا يرعى مصالح الاخر اما في المغرب فهم ينعمون بكل ما ذكرنا اذا المغرب افضل من فرنسا بالنسبة اليهم.ماكذبش السيد مقال غير المعقول
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