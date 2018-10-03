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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حالة مؤثرة .. شلل نصفي

حالة مؤثرة .. شلل نصفي

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الحراق الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:27
الله يشفيه ليسمحن من والدين فينكام هد مسؤلية هن دور وزرت صيحة
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2 - الله أكبر الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 11:58
اللهم شفيه وعافيه واجعل مرضه طهورا له ولوالديه آميييييين
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3 - الفيلسوف الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:09
هو محتاج الان الى علاج حركي في اقرب وقت وبشكل مستعجل..
وضع المخدات تحت الركب يزيد من الاعوجاجات و التشوهات الناتجة عن عدم تمكن المريض من الحركة..
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4 - عادل الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:12
اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. آمين
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5 - عبد الله الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:14
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما . اللهم سخر له من يعينه و يقف معه ومع اسرته .امين
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