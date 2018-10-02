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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مطار مصغر في مراكش

مطار مصغر في مراكش

الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:37

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أبن آوى الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:24
شحال ديال التبعبيع الخاوي، نبقى في مطار مراكش الساعة والساعتين ، اكثر من الوقت الذي نقضيه في الطائرة. أسئلة تافهة ومتكررة ، اسمك، اسم أمك وابيك ، مهنتك ، البلد القادم منه والمتوجه اليه..سبب الزيارة : سياحة ؟عمل ؟ مؤتمر ؟. او شغلك ؟ اشنو دينا ليكم ؟ أربعين عام وانتوما كاتسولونا وتسخسخونا هاكاك، الله يعفو علينا منكم ،
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2 - عبدية الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:43
و لي بفقصك و يطرق ليك المرارة كي تدخل مع باب المطار كل واحد يبغي يبان على اخر يقول ليك جبد الباسبور .اوبلي اكتر من 5 لي شاف ه و لي شدك ميطلقك بالهضرة الخاوية .
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3 - بوفيزا الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 22:09
في مطار المنارة كم من مرة شاهدت شرطة ختم الجوازات يشربون الشاي امام المسافرين في منضر مقزز اخرها كانت امام سافرين متجهين الى لندن وجونيف مع الخامسة صباحا فهل من رادع اباركا من النفخة
ثانيا عندي سؤال لماذا تمنعون اهالي السافرين من الدخول الى المطارات الى كان عندكوم هد لمتريال المتطور غير بلابلا فيكم القمع هو مهنتكم انشرمن فلك
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