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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اعتصام أمام كوكا كولا

اعتصام أمام كوكا كولا

الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - abdessamad الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:39
في بلاد ينخر جيدها الفساد والمفسدين احيي تقتك في القضاء .
تحية نضالية .لك الله
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2 - قلب الأسد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:55
الله معك الله ياخد ليك حقك نتمنى من ربي نسمعوا عليك خبار الخير وينصفك ربي
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