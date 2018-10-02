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كُتّاب وآراء
اعتصام أمام كوكا كولا
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - abdessamad الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:39
في بلاد ينخر جيدها الفساد والمفسدين احيي تقتك في القضاء .
تحية نضالية .لك الله
تحية نضالية .لك الله
2 - قلب الأسد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:55
الله معك الله ياخد ليك حقك نتمنى من ربي نسمعوا عليك خبار الخير وينصفك ربي
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