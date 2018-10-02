24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/10/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:19
|13:22
|16:38
|19:15
|20:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية
- الكتاني يتوقع نجاح الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع استثمارية
- مصر تطلب ود المغرب بهدف الترشح لتنظيم كأس العالم 2030
- مسؤول حكومي يستبعد إلغاء العثماني لكتّاب الدولة
- الأمن يدخل قرية ابا محمد ويفتتح مفوضة للشرطة
- "العدالة والتنمية" يتجاهل خطوبة يتيم ويطوي خلافاته مع "الأحرار" - (98)
- هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة - (71)
- قضية "يتيم والخطيبة" تغضب "الإخوان" ودعوات لإقالته من الحكومة - (70)
- بعد جنوب إفريقيا .. قطاع السيارات بالمغرب يقترب من تجاوز إيطاليا - (60)
- وزير جزائري يشبه الرئيس بوتفليقة بالنبي محمد - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة وخطوبة يتيم
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - ملاحظ مغربي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:39
لا حظوا فضاءح حزب الاسلامييين عفوا تجار الدين لا تنتهي ..من فضيحة الى اخرى ..
لكن الخطا خطء من انتخب عليهم ..
لكن الخطا خطء من انتخب عليهم ..
2 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:41
كل واحد و همه ، ها اللي همو في طرف ديال الخبز ، ها اللي همو في الخدمة ، ها اللي همو في الجزء السفلي من جسده
3 - شلح الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:46
الواقع ليس لدي اي تقة في اي حزب و لاكن وزير تزوج او طلق مهو همنا كل حر في حياته انها اقوال لا خير لنا فيها تلك حياته الخاصة كل يتكلم عنه انها فوضى عارمة
4 - aziz الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:48
المغاربة عندهم شي دين راه الدين عندهم غير عادات وتقاليد
5 - مهاجر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:50
أنا اكثر من 6 سنوات و انا مزوج في أوروبا و عندي غير 28 سنة و كنحشم نشد مرتي بيدها تربينا في الجهة الشرقية على الحشومة الحمد الله يا سي يتيم زعم أنت بحزب اسلامي أم فقط اسلامي في المغرب و اعرائي بالماساج في أوروبا
6 - حميد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:51
بسم الله الرحمان الرحيم
استسمح على كل لمررتم في هاد الفيديوهات ان اتفق حرية الشخصية ولان الاخوان راه وزير دولة ومنبتق من حزب اسلامي يدعي الاحترام والالتزام ومادام وزير نعم تهمنا افعاله واعماله هو حلال عليه ونحن حرام وكيف دهب الى فرنسا هل من مال العام ام من ماله الخاص ودهب حتى الفرنسا لكي لا ينظر اليه احد ولاكن اخطاء الوزير اطلب منه ان يستقيل لان جل وزراء العدالة كلهم مكبوتين تيخليو غير الفساد والزواج انظروا الى وزراء العدالة في تركيا
استسمح على كل لمررتم في هاد الفيديوهات ان اتفق حرية الشخصية ولان الاخوان راه وزير دولة ومنبتق من حزب اسلامي يدعي الاحترام والالتزام ومادام وزير نعم تهمنا افعاله واعماله هو حلال عليه ونحن حرام وكيف دهب الى فرنسا هل من مال العام ام من ماله الخاص ودهب حتى الفرنسا لكي لا ينظر اليه احد ولاكن اخطاء الوزير اطلب منه ان يستقيل لان جل وزراء العدالة كلهم مكبوتين تيخليو غير الفساد والزواج انظروا الى وزراء العدالة في تركيا
7 - ملاحظ الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:52
حبذا لو أنجز مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن المشاريع التي أنجزها وفرص الشغل التي أنجزتها وزارته لفائدة الشباب الحامل للشواهد أو بالأحرى البرامج التي سيقوم بها والمحددة لأجل لانجازها صدقوني لن ينظر أحد مطلقا لحياته الخاصة ولن يتعرض لأي نقض . اما والحال العكس فماذا سينتظر.....
8 - مهاجر باسبانيا الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:53
الحمد لله شباب واع عارف مثقف صوتوا بالاجماع وانا اقول ليتيم برافو عليك الحياة قصيرة عيشها كما تريد ونحن ابناء الشعب لا يجب ان نحاسب الاشخاص على حياتهم الشخصية بل العملية والمحاسبة للمفسدين الآكلين للاموال العامة بدون وجه حق اما الشرع فاعطاه ابعة والله سبحانه وتعالى بدأ بمثنى وثلاث ورباع واخيرا ذكر واحدة ولم يبدأ بواحدة .
حاسبوه اذا قصر في عمله او اخل بالقانون اما في هذه الحالة انا شخصيا اقول له بالاسبانية !!!!!!!!! ole ole ole
حاسبوه اذا قصر في عمله او اخل بالقانون اما في هذه الحالة انا شخصيا اقول له بالاسبانية !!!!!!!!! ole ole ole
9 - tanjawi الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:57
لست مع أي حزب في هذه الدولة ، أصلا لا أعتبر نفسي أنتمي لهذه الدولة ، لكن وجب علي قول أن للدولة يد في طبخ هذه القضية والله أعلم
10 - محمود الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 21:58
جميل ان لا يتدخل احد في الحياة الشخصية لآخر لكن المشكل عند هاولاء هو انهم ينصبون أنفسهم وعاض و انهم مسلمون و مستقيمون اكثر من الآخرين و بعدها يخرجون بافعال تتناقض مع ما يقولون و بالتالي اذا أرادوا ان لا يتكلم عنهم احد عليهم ان يكفوا على توجيه الإرشادات لعباد الله .
11 - سعيد مغربي قح الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 22:04
بسم الله الرحمان الرحيم
أنا لا ألوم يتيم على خطبته من فتاة تصغره بثلاثين سنه فهذا شأنه..
ألومه على المسؤولية التي تقلدها فهي خزي وندامة يوم القيامة..فحزب اللامبا أخلف وعوده التي بسببها تقلد المنصب الحكومي والرئاسة..فأغلب الباجدا كان البارحة بوصندالة.واليوم أصبح من الأثرياء.
ثم لا يفوتني أن أواسي زوجته الأولى التي كافحت مع يتيم حتى وصل إلى منصب وزير، بعدما كان حافي القدمين لا يملك "عشا ليلة"..فما هكذا تعامل النساء المكافحات يا يتيم..!
أنا لا ألوم يتيم على خطبته من فتاة تصغره بثلاثين سنه فهذا شأنه..
ألومه على المسؤولية التي تقلدها فهي خزي وندامة يوم القيامة..فحزب اللامبا أخلف وعوده التي بسببها تقلد المنصب الحكومي والرئاسة..فأغلب الباجدا كان البارحة بوصندالة.واليوم أصبح من الأثرياء.
ثم لا يفوتني أن أواسي زوجته الأولى التي كافحت مع يتيم حتى وصل إلى منصب وزير، بعدما كان حافي القدمين لا يملك "عشا ليلة"..فما هكذا تعامل النساء المكافحات يا يتيم..!
12 - HAMZA الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 22:05
نحن لا نتدخل في حياة يتيم ولكن نريد ان يصرح كيف أدى تذكرة باريس وبأي مال و في اي فندق حجز حتى يتأتى لنا معرفة مصدر المال ، لكن لا أعرف كيف لوزير الشغل يرى ان اخواتنا يموتون في عرض البحر بسبب تكاسل و تقاعس السيد الوزير الذي عند توليه أغلق باب التشغيل بالشروط التعجيزية ، . اريد ان أقول لس يتيم أن يستقيل لأن الحب و في هذا العمر لا يليق بالمسؤولية المنوطة به في مركز حساس ، كوزير للشغل . للأسف وزراء لا قيمة لهم كما يقول المثل المراكشي : لا زين لا مجي بكري no voto no volito
13 - samira الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 22:24
نعم المال موجود الحبة والبارود من دار القيد نعم انتخبنا عليكم لإصلاح أحوال البلاد لكن مازالتم لم تشبعوا حتى نزواتهم انتم الرجال تتزوجون أكثر من واحدة رغم كبيركم والشباب لم يستطع وليس له الإمكانيات أن ياخد حتى واحدة حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.
14 - White Raven الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 22:27
À mon avis, il est nécessaire de distinguer la personne lambda du personnage publique qui a une certaine influence sur la scène régionale ou nationale voir internationale (politiciens, artistes, intellectuels...) du moment que l’individu opte pour cette deuxième catégories, sa vie privée est partagée avec le public et par conséquent, il doit faire très attention au moindre faux pas. Il faut dire que c’est le prix à payer.
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14