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كُتّاب وآراء
أسباب التقلبات الجوية
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 20:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - العقيدة أكبر من العلم الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:15
السبب الرئيسي هو إرادة الله عزوجل المتحكم والمتصرف في هذا الكون وحده أما هذه فأسباب ظاهرية دنيوية
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون
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