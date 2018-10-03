24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الرجاء يحقق إنجازا تاريخيا أمام "إيينمبا" النيجيري (5.00)

  2. باحثون يكتشفون أداة عظمية عمرها 90 ألف سنة بمغارة في الرباط (5.00)

  3. دراسة أممية ترصد صعوبة شركات مغربية في إيجاد يد عاملة متعلمة (5.00)

  4. حرائقُ الغابات تلهب طنجة .. وجمعويون ينادون بصَوْن حزامها الأخضر (5.00)

  5. شرب الماء يوميا يقي النساء من التهابات المثانة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أسباب التقلبات الجوية

أسباب التقلبات الجوية

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 20:40

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - العقيدة أكبر من العلم الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:15
السبب الرئيسي هو إرادة الله عزوجل المتحكم والمتصرف في هذا الكون وحده أما هذه فأسباب ظاهرية دنيوية
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.