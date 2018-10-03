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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مبادرة تزيين الأحياء

مبادرة تزيين الأحياء

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:01

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ملاحظ الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:25
الله يكثر من امثال هؤلاء الشباب . فعلا هكذا همة الشباب تكون. هذه هي روح المواطنة الحقة على أرض الواقع وليس بما تتحفنا به حكومة العثماني .
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2 - Irifffi الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:26
كنعقل واحد المرة ف 1999 تگريسيت فدوار الدوم، كون ماكنت كنعرف واحد سيد تما بالسمية، كون تحنكت،
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3 - rim الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:30
تحية خالصة لكم .ياشباب وشيوخ الحي . والكل من ساهم في هدا الاجر الكبير .اما بخصوص المنتخبين فحدت ولا حرج ..
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4 - Viva Morrocco الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:34
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . العز و المجد لساكنة هذا الحي و خاصة الشباب منهم ، فهذه هي المواطنة الحقة الرامية إلى إسعاد الآخرين و خلق المناخ الأخوي بين الجيران و عدم الإتكال على الجماعة أو غيرها لحل بعض المشاكل أو توفير بعض الإصلاحات و الحاجيات . فهنيئا لبلادنا بمثل هؤلاء المواطنين ، و حبذا أن يحذو حذوهم كل من يعاني من مشاكل مماثلة .
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5 - حفظكم الله الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 16:39
تحية ليهم والله يكثر من امثالهم، وان شاء الله نشوفوها فكل الاحياء الشعبية بالاضافة لتزينيها ونظافتها
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