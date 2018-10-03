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كُتّاب وآراء
بطلة تتنفس الإهمال
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربي مقيم بالمكسيك الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 23:42
يجب تنكيس العلم الوطني المغربي لمدة مفتوحة غير محددة بجمعية العامة للامم المتحدة و كافة المحافل الدولية حدادا على بلد اسمه المغرب ..... مغربي مغترب
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