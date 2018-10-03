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كُتّاب وآراء
كريان فران الجير
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 20:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - محمد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:04
هل تتذكرون حين خرج أهل الريف إلى الشارع وتظاهرو سلميا من أجل المطالبة بالعيش الكريم وتوفير جامعة ومستشفى ومصنع لتشغيل الشباب وعوض أن تساندوهم تظاهرتم ضدهم ونعتموهم بالخونة والإنفصاليين ومثيري الفتنة؟
2 - lotfi الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:06
اتسال دوما ماجدوى دستور وقوانين تدعي انها تكفل الحق في السكن والعلاج والعمل والعدل ؟؟؟؟؟
3 - wood الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:11
مسألة ان هؤلاء الاشخاص يحتلون أرض الغير مجرد كلام فارغ لان الوضعية العقارية لأغلب الأراضي المغربية غامضة و هشة و معقدة و هذا الامر يعرفه الجميع لأنه لا يعقل ان هؤلاء الاشخاص بنوا براريكهم مند عشرات السنين دون أن يعترضهم احد سواء أصحاب الأرض او السلطات التي من واجبها منعهم من ٱحتلال ارض لا يمتلكونها . فبدل ان تقوم الدولة بإصلاح عقاري من خلاله يتم تسوية الوضعية العقارية للساكنة و ذوي الحقوق و تبسيط المساطر الإدارية زادت من التعقيدات . فليس هناك غير المخزن و مافياته الذي له القدرة على وضع يده على اية ارض يريدها لانه وحده يملك السلطة و القضاء تمكنه من طرد الساكنة كالكلاب .فالدولة اصلا اتبثت أنها عاجزة عن حماية عقارات محفظة تملكت حديثا فكيف تحمي ارض عمرها يرجع لما قبل الإستقلال !!!
4 - عبدالله الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:11
هاده كارثة عظمى سببها المقدم والقائد .
نهار تبنات دار القصدير الاولى فين كانو المسوولين لانهم الاولون الدين يتحملون هاته المسؤولية ديال ديور القصدير او هاد المشكل ما عمرو غادي يتسالا لي حفات ليه من البادية يجي يحط خيمة او من بهد دار قصدير غير يدور الرشوة مع المقدم او المقدم يفرق مع القائد او لا عين شافت لا قلب وجع.
مون كانت غادي مسوولية القائد او القائد للحبس بعشرين عام لانهم هم السبب وأي مسوول يسرق فلوس الدولة الحبس عشرين عام او نحيد ليه كل ما يكتسب.
نهار تبنات دار القصدير الاولى فين كانو المسوولين لانهم الاولون الدين يتحملون هاته المسؤولية ديال ديور القصدير او هاد المشكل ما عمرو غادي يتسالا لي حفات ليه من البادية يجي يحط خيمة او من بهد دار قصدير غير يدور الرشوة مع المقدم او المقدم يفرق مع القائد او لا عين شافت لا قلب وجع.
مون كانت غادي مسوولية القائد او القائد للحبس بعشرين عام لانهم هم السبب وأي مسوول يسرق فلوس الدولة الحبس عشرين عام او نحيد ليه كل ما يكتسب.
5 - بقاش حميد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:13
منذ عشرات السنين وفي ضل الفوضى والتسيب تم انشاء وتفريخ مءات من التجمعات العشواءية عبر مختلف المدن وذلك من طرف رموز الفساد السياسي والسلطوي واصبحت من معضلات البلد وتم إطلاق مشاريع السكن العشواءي المقنن ما يسمى بالسكن الاقتصادي لكن المشكل هو تهجير سكان هذه الدواوير الى مناطق بعيدة وخصوصا في المدن الكبرى كالدار البيضاء بدون اية تجهيزات أساسية وهي عبارة عن صناديق لا تشتمل على مختلف متطلبات الحياة ويجد هولاء السكان البسطاء الفقراء انفسهم مهجرين بعدين عن الفضاءات التي كانوا يعيشون فيها لصالح رموز الفساد العقاري .وهذه اهم مشكلة مما ينتج عنه العنف والتسيب بالاضافة الى البطالة والفقر وانهيار المجتمع .
الحل هو اعادة بناء الدواوير وترك السكان في أمكنتهم وفضاءهم الذين يعيشون فيه .
الحل هو اعادة بناء الدواوير وترك السكان في أمكنتهم وفضاءهم الذين يعيشون فيه .
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