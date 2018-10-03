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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صائد الشوافات .. مع أم ضد؟

صائد الشوافات .. مع أم ضد؟

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - مصطفى كاراطيكا الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:20
اشمان خصوصية عند الشوافة والسحارات هذا شرك بالله!!! و الله تا راجل هذا ويسحق وسام شرف
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57
2 - الحجاج بن يوسف الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:22
سؤال بسيط لهاد ناس ديال حرية شخصية اليس الافضل فضحهم عوض اتمام مهمتهم واغلبهن يذهبن لسحر والشعوذة وتفريق بين زوج وزوجته وتشتيت العائلا والسحر لازواجهن اليس فضحهن شيئ ايجابي اغلب لي فصور من طبقة الفقيرة مايعني انها لا ربما تصبر على جوعها وتجيع ابناءها وتذهب بمال زوجها لمشعودة قصد ايذاء الغير انا معه في فضح كل امراءة تلتجا لسحر ..............
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46
3 - N.H الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:22
لمغاربة شعودة كتجري ليهم في دم قليك لخصوصية هههه ومخصوش يفضح هاد لمشعودات سحرات من عندي الله يعطيك صحة أ خويا
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34
4 - ر - ا زاوية الشيخ الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:23
لو صور الشوافة احسن أما دوك لعيالات هوما غلطو وهو زاد يقدر يتسبب تحلل ديال عائلات....وجهة نظر
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21
5 - said الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:24
محاربة المنكرات وكل مظاهر التخلف يعتبر حاليا تدخلا في الشؤون الشخصية ما هدا الخلط في المفاهيم ؟ شوافة مساهمة فب التخريب يجب محاربتها والسلام
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25
6 - Hassan Sima الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:25
أعتقد أنه گان عليه الإطاحة بالشوافة وليس هـؤلاء ضعاف القلوب فلا ربما هـم الآن يعانون مع أقرب الناس لهـم على الأقل لا يظهـر وجوهـهـم ولا يشتمهـم هـم ضحية الجهـل وعدم الإيمان بالله عز وجل وجب على السلطات محاربة هـذه الظواهر
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24
7 - adel الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:25
كل واحد إديها فراسو ...إيلا كان عندكم فالحومة سواء شوافة أو مشعود أو مشعودة الحل هو تجمعوا و بلغوا الشرطة تفاديا للفوضى
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17
8 - الحجاج بن يوسف الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:25
من كثرة ماوصلنا اليه من فساد فجميع المجالات حتى المجال الفكري والعقائدي اصبحت اكره اشياء مثل حرية وديمقراطية اشياء لم نحسن استغلالها
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4
9 - ahmed الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:26
عندما تخطلط الحرية بالامية فتؤقع كل شيء ياحبيبي.
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10
10 - عبد الله الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:28
الله يعطيه الصحة هاد الناس لي كيقولو حشومة عليه خاصهوم يعرفو بلي شحال من واحد عطبوه فصحتو وحياتو
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4
11 - freres الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:29
السوءال : لنفرض انه وجد عند الشوافةً احد من عائلته هل سينشره على اليونيب ؟
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8
12 - مسلم الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:32
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته .بالنسبة لرأي الشخصي من الواجب فضح المشعودين لما يسببون لناس من أذى وهناك حالات لا بجب على المسلم ان يفضح بها اخاه المسلم .
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5
13 - bazz الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:32
ستروا ما ستر الله, يجب محاربة المشكل من الأساس وليس بهذه الطرق
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7
14 - عسولي الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:38
علاش حتى واحد ما طالب باعتقال الشوافة نفسها ما دام مقرها معروف لانها هي رأس الحربة،، اما صائد الشوافات فانا أحييه و اؤيده و ما كاين لا خصوصية ولا هم يحزنون هذا نوع من النهي عن المنكر
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4
15 - لا يعلم الغيب إلا الله الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:39
كن كانت شوافة كن تاصلات بيهم وقالت ليهم متجيوش عندي ليوم راكم غتفضحو...
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6
16 - ع عبد العدل الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:40
أعتقد أنه يجب ستر مرتكب المعصية، لكن هؤلاء الذين يمارسون السحر فيجب معاقبتهم قانونيا، فحتى القطط لم تسلم من شرهم.
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3
17 - كريم العلمي... المغرب الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:44
اتمنى ان تتم متابعة هدا الشخص... بصرف النظر عن نواياه ! فما قام به يدخل في باب التشهير... خاصة انه تعمد اظهار وجوه الناس و هدا -بصرف النظر عن التشهير في حد داته- قد يؤدي الى فتن و ماسي وسط عائلات و ازواج هاته السيدات "ضحاياه" !
ثم من حق اي شخص ان يؤمن ب "الشعودة" و "قراءة الطالع"... الخ ادا اراد. القانون يعاقب "المشعود" و ليس ضحاياه... ماداموا لم يؤدوا احدا بشكل يجرمه القانون ! اما الحديث عن "البدع" و "الدين الصحيح"... الخ فلا يبرر التدخل في حريات الناس مهما بدت لنا "عاداتهم" و "ميولهم" "غريبة". فما يبدو لي "صحيح الدين" قد يبدو قمة "الخرافة و الاساطير" لشخص لاديني مثلا ! تحية طيبة !
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18 - محمد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:44
من يتدخلون في حياة الناس يجب معاقبتهم بذل ان يراقبوا الاخرين فليراقبوا امهاتهم واخواتهم وبناتهم
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19 - بني درار الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:45
انا مع صاحب الفيديو : المرأة المغربية لدها قوة صراخ و قدرة جلب العشرات من شهود فحقيها ادا كانت على حق .مثل سرقة او تحرش في شارع والامكان العمومية .و البيان ادا كان هذهن النساء اليس الهم علاقة بشعوادة لماذا فرو من شخص الدي ناره كامعتدي وهو يوحيد الله سبحانه فوجوه هدهن المشريكات ولماذا لم يصرخون لم يحركون ساكن .( لا اله الا الله محمد رسول الله)
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20 - جلال الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:49
نعم وألف نعم لمن يفضح هاد المشركين بالله.وحتى لا يذهب أحد إلى الشوافات او الكهانات.
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21 - adam Khalti الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:53
اشمن خصوصية رحنا في دولة إسلامية وهادي راه شرك أنا إلا تلقني فشي قنت خايب يصورني
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22 - محمد الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:55
هل مصور هذا الفيديو منزه عن الخطاء يريد أن يحارب المنكر و من خول له ذلك بتصوير نسوة قد يكون قصدهن الشوافة عن جهل و لا يجوز إطلاقا التقاط هذه الصور و نشرها بدون موافقة صاحبها. ثصور معي احساس أبنائهن و غيرهم و قد تكون جنيت على نفسك لأن أيا من أقاربهن لن يرضى بفعل هذا المتهور لأن النصيحة لا تكون بالفضح و تشويه الشخصية الإنسانية فتبا لهذا المصور التعس يتطاول على أعراض الناس.
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23 - حميد الورداني الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 21:55
كل من هو ضد هاذ ولد الناس الذي يفضح كل امرأة متوجهة إلى الشوافة يتبين من خلال رفضه لتصويرهن أنه يخشى من نفسه أن يصبح يوما ما أحد ضحايا هذا البطل الذي بطريقته هاته ربما سيساهم في ظاهرة شتت شمل مجموعة من الأسر وخربت عدة بيوت ظاهرة سممت صحة مجموعة من الأزواج اغلبهم ذكور....
تابع... افضح ... أما الشوافة لا حرج عليها المذنب من يبحث عنها.
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