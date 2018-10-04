24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
04/10/2018
الأيام القادمة
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:21
|13:21
|16:37
|19:12
|20:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- أخنوش يدشن فضاءً للرّحّل ومحمية في تزنيت
- جمارك باب سبتة تضبط سيوفا وبضائع مهربة
- طنجاويون يؤسسون لثقافة المشي برفع شعار "ما فاز إلا المشاة"
- الأستاذة المتعاقدون يتوعدون وزارة التربية الوطنية
- مجلس الحسابات يُصدر قرارات تأديبية في حق 34 مسؤولاً وموظفاً
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تفاصيل حريق بني مكادة
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 10:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبد الله الخميس 04 أكتوبر 2018 - 11:36
الحمد لله على لطف الله عز وجل لم تكن خسائر في الأرواح
2 - rachid الخميس 04 أكتوبر 2018 - 11:43
تحية للوقاية المدنية رغم الامكانيات الضعيفة
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2