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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الممر الأخضر للمغرب وروسيا

الممر الأخضر للمغرب وروسيا

الخميس 04 أكتوبر 2018 - 14:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - كوكتر الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:39
العمل و المعقول، هو اساس كل نحاج و اساس كل انتصار. المغاربة يريدون العمل و المعقول و اغراس اغراس
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-2
2 - لوااه الخميس 04 أكتوبر 2018 - 15:44
يجب على جميع الفلاحين الاكتتاب و بدل اقصى ما يكون لانجاح هذا المشروع لان الوزارة في شخص السيد الوزير يبدل جهدا مضاعفا في التواصل و التحسيس باهميته
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