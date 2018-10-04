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كُتّاب وآراء
المغرب يقبل دعوة كولر
الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:21
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - افران الاطلس المتوسط الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:58
المهم من كل هذا ما دعوة كولر لاستئناف "مفاوضات الصحراء" في جونيف شهر دجنبر المقبل . ما دور الجزائر هناك وما دور مريتنيا ايضا هناك . وماذا يورد كولير من وراء الحكم الداتي كاقصى تقريح المغرب في قضية الصحراء المغربية . ان لا ننسى ان هنك صحراويين حتى الحكم الداتي ما يريدنه بل مغربا موحدا من طنجة الى الكويرة تحت السيادة امغرب كجميع الاقاليم الاخرى المغربية م ذا يريد كولير وراء المقترح المغربي في هذا المفاوضات هناك الكل واضح للغاية .
2 - dak الخميس 04 أكتوبر 2018 - 16:58
رفض الكيان الانفصالي والتفاوض معه هو ممارسة الرفض ضمن الاعتراف
3 - البنتاغون الخميس 04 أكتوبر 2018 - 17:04
ما هي دعوة هورست كولر مفاوضات مع من وعلى ماذا المغرب موحد من طنجة لكويرة أظن المفاوضات ستكون بين الجزائر ورئيس وزراء القبائل فرحات مهني حول تقرير المصير للشعب القبايل
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