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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الطب النفسي والشعوذة

الطب النفسي والشعوذة

الخميس 04 أكتوبر 2018 - 20:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Hassan Sima الخميس 04 أكتوبر 2018 - 21:29
السحر گاين والعين حق ومن ذهـب عند السحرة والدجالين فهـدا حرام أما من حاول المعالجة بالرقية الشرعية فلا بأس ماذام تسمع گلام الله عز وجل ذون الدخول في الشرك والله إشافي گل مصاب و نجينا من السحرة
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12
2 - bouaazza الخميس 04 أكتوبر 2018 - 21:51
D'après les plus grands oulémas du monde musulman, la
Sorcellerie n'existe plus y a que les charlatans et des femmes empoisonneuses qui empoisonnent leurs maris croyant l'ensorceler
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4
3 - ماجد واويزغت الخميس 04 أكتوبر 2018 - 22:09
أنا متفق مع صاحب التعليق رقم 1
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3
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