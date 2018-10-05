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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كاتدرائية الرباط

كاتدرائية الرباط

الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 10:49

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عزيز المدياني الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 11:34
لاحظ نقاء ونظافة الكنيسة بالمقارنة مع بعض مساجدنا رغم الديانة ديالنا تحثنا على النظافة والطهارة
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