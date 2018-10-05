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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إقالة رئيس المحمدية

إقالة رئيس المحمدية

الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 06:22

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ahmed الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 11:37
يبدو أن الأخت جاهلة بمقتضيات القانون و أن كل الجعجعة التي أقامتها حول الفصل 70 و 40 لم تكن سوى ضياع هموم و مشاكل الساكنة في النهاية انسحاب عضو من المطالبين باستقالة الرئيس هو الضربة القاسمة.
دعو الرئيس يشتغل فنحن نعرف أهدافكم
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2 - Brahim chbti الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 11:51
أنتخبتم في ظل الربيع العربي لأجل تحقيق ما تصبو إليه الساكنة من حلول و تطور للمدينة المنكوبة
التي تعول على ما تحمله جعبكم السياسية .....
فقدتم بوصلة العمل و إلتجئتم للمناورات التي لم نستفد من هاته المسرحية الهزلية سوى تضييع وقت
أكبر مما أضعتوه خلال تلاث سنوات
الرئيس عنترة يقوم بمشاريع فردية لم تضعوا يدكم و بصمتكم عليها
إنكم لا معارضة ..... إخرجوا من الباب الذي ولجتم منه
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