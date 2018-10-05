24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/10/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:21
|16:36
|19:11
|20:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- لمن تقرعين الأجراس يا كارين كنايسل؟
- "موسم الهجرة إلى الشمال"
- استقالة جماعية لـ 15 عضوا بجماعة ترابية بتنغير
- لعبة "الكاتش" وواقع السياسة الحزبية بالمغرب
- ما الذي يوقف هذا النزيف...ويبعث فينا حياة؟
"مغربيات الفراولة" يتهمن نقابة إسبانية بالاستيلاء على هبات محسنين (5.00)
المطالبون بإقالة "رئيس المحمدية" يغيبون .. وعنترة يتشبث بالأمل (5.00)
رصيف الصحافة: هولندا تتجه إلى تسليم شعُّو إلى السلطات المغربية (5.00)
- أمريكا تفتح "قرعة الهجرة" في وجه المغاربة .. وهذه شروط المشاركة - (92)
- موظفو التعليم يُخيرون أمزازي بين الترقية الفورية والهجرة الجماعية - (71)
- هولندا تتودد إلى المغرب بدعوة الوزير أوجار إلى زيارة أمستردام - (63)
- المغرب يتهم هولندا بمس سيادته بعد عرض تقرير الريف في لاهاي - (52)
- مغاربة يطالبون بالإبقاء على التوقيت القانوني للمملكة - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صائد الشوافات في الميزان
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 10:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - نون الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 11:25
يجب على القضاء أن يتدخل في الموضوع لان هده الصورة تضر ببلادنا وتتبق قانونا يعاقب أشكال المشعودين
2 - حنان الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 11:27
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم و ظالمة الله ياخد الحق في كل واحد كيتعدا على أخيه المسلم بأي شكل من الأشكال
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2