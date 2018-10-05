24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/10/2018
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:21
|16:36
|19:11
|20:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
- لمن تقرعين الأجراس يا كارين كنايسل؟
- "موسم الهجرة إلى الشمال"
- تقنية التصريف اللمفاوي
- استقالة جماعية لـ 15 عضوا بجماعة ترابية بتنغير
- لعبة "الكاتش" وواقع السياسة الحزبية بالمغرب
"مغربيات الفراولة" يتهمن نقابة إسبانية بالاستيلاء على هبات محسنين (5.00)
المطالبون بإقالة "رئيس المحمدية" يغيبون .. وعنترة يتشبث بالأمل (5.00)
رصيف الصحافة: هولندا تتجه إلى تسليم شعُّو إلى السلطات المغربية (5.00)
- أمريكا تفتح "قرعة الهجرة" في وجه المغاربة .. وهذه شروط المشاركة - (96)
- لقاء بين أخنوش والعثماني ينهي الخلافات وسط التحالف الحكومي - (65)
- هل رضخ المغرب لرغبة الدول الكبرى في قبول مفاوضات الصحراء؟ - (61)
- الزفزافي يخوض النزال قبل الأخير مع 8 متنافسين لنيل "ساخاروف" - (57)
- المغرب يتهم هولندا بمس سيادته بعد عرض تقرير الريف في لاهاي - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
غضب أطر التعليم في الداخلة
الجمعة 05 أكتوبر 2018 - 15:49